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ترامب يتهم بايدن بتشجيع الاتجار بالبشر
ترامب يتهم بايدن بتشجيع الاتجار بالبشر
سبوتنيك عربي
واصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتقاداته لسياسات الرئيس الحالي جو بايدن، إذ اتهمه بتوقيع أمر تنفيذي للاتجار بالبشر. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T07:13+0000
2024-06-10T07:48+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
دونالد ترامب
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب تصريحات تناول فيها الإجراء التنفيذي الأخير للرئيس بايدن على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وذلك خلال كلمة له أمام تجمع حاشد في نيفادا يوم أمس الأحد.ويرى ترامب أن الإجراء التنفيذي الذي اتخذه بايدن على الحدود كان "مؤيدًا للغزو"، وشجع الاتجار بالبشر كما كان "مؤيدا لتجار المخدرات"، على حد وصفه.يأتي ذلك بعدما أعلن بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، عن إجراء تنفيذي يتعلق بطالبي اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث يتجاوز متوسط من يدخلون ​​المعابر الحدودية على مدار سبعة أيام أكثر من 2500، إلا أن الأمر التنفيذي الذي وقعة بايدن أخيرا يسمح بإبعاد معظم طالبي اللجوء عند الحدود، مع استثناءات معينة.وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين الماضي، دونالد ترامب، واصفا إياه بـ"المجرم المُدان" للمرة الأولى منذ إدانة منافسه الجمهوري في محاكمة جنائية تاريخية الأسبوع الماضي.وقال بايدن خلال حفل جمع تبرعات انتخابي في ولاية كونيتيكت: "أصدقائي، الحملة دخلت منطقة غير معروفة"، مضيفا: "لأول مرة في تاريخ أمريكا، يسعى رئيس سابق مُدان بجريمة إلى تولي منصب الرئاسة".وأدانت هيئة محلفين دونالد ترامب في 34 تهمة، بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي يُزعم أن ترامب كان على علاقة غرامية معها.ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه، كما انتقد وصف الأموال المدفوعة بأنها "أموال الصمت"، وبدلا من ذلك وصفها بأنها "اتفاقية عدم إفشاء قياسية".كما أشار ترامب إلى القضية باعتبارها شكلا من أشكال التدخل في الانتخابات، قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وشدد على أن المحاكم بإمكانها استهداف "أي شخص".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.
https://sarabic.ae/20240609/تقارير-أمريكية-تكشف-عن-تراجع-بايدن-ذهنيا-خلف-الأبواب-المغلقة-1089663919.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب

ترامب يتهم بايدن بتشجيع الاتجار بالبشر

07:13 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 07:48 GMT 10.06.2024)
© AP Photo / JIM WATSONالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن
الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / JIM WATSON
تابعنا عبر
واصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتقاداته لسياسات الرئيس الحالي جو بايدن، إذ اتهمه بتوقيع أمر تنفيذي للاتجار بالبشر.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب تصريحات تناول فيها الإجراء التنفيذي الأخير للرئيس بايدن على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وذلك خلال كلمة له أمام تجمع حاشد في نيفادا يوم أمس الأحد.
ويرى ترامب أن الإجراء التنفيذي الذي اتخذه بايدن على الحدود كان "مؤيدًا للغزو"، وشجع الاتجار بالبشر كما كان "مؤيدا لتجار المخدرات"، على حد وصفه.
عناصر قسم شرطة فورت مايرز يشكلون قلبا من سيارات الشرطة، لشكر العاملين في مستشفى لي ميموريال، في فورت مايرز، الولايات المتحدة، 16 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2020
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يأتي ذلك بعدما أعلن بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، عن إجراء تنفيذي يتعلق بطالبي اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث يتجاوز متوسط من يدخلون ​​المعابر الحدودية على مدار سبعة أيام أكثر من 2500، إلا أن الأمر التنفيذي الذي وقعة بايدن أخيرا يسمح بإبعاد معظم طالبي اللجوء عند الحدود، مع استثناءات معينة.
وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين الماضي، دونالد ترامب، واصفا إياه بـ"المجرم المُدان" للمرة الأولى منذ إدانة منافسه الجمهوري في محاكمة جنائية تاريخية الأسبوع الماضي.
وقال بايدن خلال حفل جمع تبرعات انتخابي في ولاية كونيتيكت: "أصدقائي، الحملة دخلت منطقة غير معروفة"، مضيفا: "لأول مرة في تاريخ أمريكا، يسعى رئيس سابق مُدان بجريمة إلى تولي منصب الرئاسة".
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وأدانت هيئة محلفين دونالد ترامب في 34 تهمة، بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي يُزعم أن ترامب كان على علاقة غرامية معها.
ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه، كما انتقد وصف الأموال المدفوعة بأنها "أموال الصمت"، وبدلا من ذلك وصفها بأنها "اتفاقية عدم إفشاء قياسية".
كما أشار ترامب إلى القضية باعتبارها شكلا من أشكال التدخل في الانتخابات، قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وشدد على أن المحاكم بإمكانها استهداف "أي شخص".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.
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