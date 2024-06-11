https://sarabic.ae/20240611/إصابة-4-أساتذة-جامعيين-أمريكيين-بعملية-طعن-في-الصين-فيديو-1089736246.html
إصابة 4 أساتذة جامعيين أمريكيين بعملية طعن في الصين... فيديو
إصابة 4 أساتذة جامعيين أمريكيين بعملية طعن في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
أصيب 4 أساتذة من جامعة أمريكية إثر تعرضهم لحادث طعن في حديقة عامة شمال شرقي الصين. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T09:32+0000
2024-06-11T09:32+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين، أن المصابين أساتذة في كلية "كورنيل" الأمريكية بولاية أيوا ويقومون بالتدريس في جامعة "بيهوا" الصينية تعرضوا لهجوم بسكين في حديقة عامة، أمس الاثنين.وأظهر مقطع فيديو متداول الضحايا وهم يرقدون على الأرض والدماء تنزف منهم.فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يكن أي منهم في حالة حرجة.وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي يومي إن الشرطة تعتقد أن هجوم يوم الاثنين كان حادثا فرديا، بناء على تقييم أولي، مشير إلى أن التحقيق مستمر في الواقعة.بدوره، قال جوناثان براند، رئيس كلية كورنيل في بيان، إن الأساتذة تعرضوا للهجوم أثناء وجودهم في الحديقة مع أحد أعضاء هيئة التدريس من جامهة بيهوا.وأوضح أن الحديقة تقع في جزء نائي من مدينة جيلين الصناعية، لافتا إلى أن يوم الاثنين كان عطلة رسمية في الصين. وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها على علم بتقارير عن حادث طعن وتراقب الوضع.
https://sarabic.ae/20240609/البيت-الأبيض-يعلن-استعداد-الصين-للحوار-مع-أمريكا-1089669922.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إصابة 4 أساتذة جامعيين أمريكيين بعملية طعن في الصين... فيديو
أصيب 4 أساتذة من جامعة أمريكية إثر تعرضهم لحادث طعن في حديقة عامة شمال شرقي الصين.
وذكرت
وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين، أن المصابين أساتذة في كلية "كورنيل" الأمريكية بولاية أيوا ويقومون بالتدريس في جامعة "بيهوا" الصينية تعرضوا لهجوم بسكين في حديقة عامة، أمس الاثنين.
وأظهر مقطع فيديو متداول الضحايا وهم يرقدون على الأرض والدماء تنزف منهم.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يكن أي منهم في حالة حرجة.
وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي يومي إن الشرطة تعتقد أن هجوم يوم الاثنين كان حادثا فرديا، بناء على تقييم أولي، مشير إلى أن التحقيق مستمر في الواقعة.
بدوره، قال جوناثان براند، رئيس كلية كورنيل في بيان، إن الأساتذة تعرضوا للهجوم أثناء وجودهم في الحديقة مع أحد أعضاء هيئة التدريس من جامهة بيهوا.
وأوضح أن الحديقة تقع في جزء نائي من مدينة جيلين الصناعية، لافتا إلى أن يوم الاثنين كان عطلة رسمية في الصين.
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها على علم بتقارير عن حادث طعن
وتراقب الوضع.