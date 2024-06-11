إصابة 4 أساتذة جامعيين أمريكيين بعملية طعن في الصين... فيديو

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البرنامج الصباحي
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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بلا قيود
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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السينما وتوثيق الحروب
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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إصابة 4 أساتذة جامعيين أمريكيين بعملية طعن في الصين... فيديو
إصابة 4 أساتذة جامعيين أمريكيين بعملية طعن في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
أصيب 4 أساتذة من جامعة أمريكية إثر تعرضهم لحادث طعن في حديقة عامة شمال شرقي الصين. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T09:32+0000
2024-06-11T09:32+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين، أن المصابين أساتذة في كلية "كورنيل" الأمريكية بولاية أيوا ويقومون بالتدريس في جامعة "بيهوا" الصينية تعرضوا لهجوم بسكين في حديقة عامة، أمس الاثنين.وأظهر مقطع فيديو متداول الضحايا وهم يرقدون على الأرض والدماء تنزف منهم.فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يكن أي منهم في حالة حرجة.وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي يومي إن الشرطة تعتقد أن هجوم يوم الاثنين كان حادثا فرديا، بناء على تقييم أولي، مشير إلى أن التحقيق مستمر في الواقعة.بدوره، قال جوناثان براند، رئيس كلية كورنيل في بيان، إن الأساتذة تعرضوا للهجوم أثناء وجودهم في الحديقة مع أحد أعضاء هيئة التدريس من جامهة بيهوا.وأوضح أن الحديقة تقع في جزء نائي من مدينة جيلين الصناعية، لافتا إلى أن يوم الاثنين كان عطلة رسمية في الصين. وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها على علم بتقارير عن حادث طعن وتراقب الوضع.
https://sarabic.ae/20240609/البيت-الأبيض-يعلن-استعداد-الصين-للحوار-مع-أمريكا-1089669922.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إصابة 4 أساتذة جامعيين أمريكيين بعملية طعن في الصين... فيديو

09:32 GMT 11.06.2024
© Fotolia / Fotokonالشرطة الصينية
الشرطة الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Fotolia / Fotokon
تابعنا عبر
أصيب 4 أساتذة من جامعة أمريكية إثر تعرضهم لحادث طعن في حديقة عامة شمال شرقي الصين.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين، أن المصابين أساتذة في كلية "كورنيل" الأمريكية بولاية أيوا ويقومون بالتدريس في جامعة "بيهوا" الصينية تعرضوا لهجوم بسكين في حديقة عامة، أمس الاثنين.
وأظهر مقطع فيديو متداول الضحايا وهم يرقدون على الأرض والدماء تنزف منهم.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يكن أي منهم في حالة حرجة.
وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي يومي إن الشرطة تعتقد أن هجوم يوم الاثنين كان حادثا فرديا، بناء على تقييم أولي، مشير إلى أن التحقيق مستمر في الواقعة.
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
البيت الأبيض يعلن استعداد الصين للحوار مع أمريكا بشأن قضايا انتشار الأسلحة
9 يونيو, 12:49 GMT
بدوره، قال جوناثان براند، رئيس كلية كورنيل في بيان، إن الأساتذة تعرضوا للهجوم أثناء وجودهم في الحديقة مع أحد أعضاء هيئة التدريس من جامهة بيهوا.
وأوضح أن الحديقة تقع في جزء نائي من مدينة جيلين الصناعية، لافتا إلى أن يوم الاثنين كان عطلة رسمية في الصين.
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها على علم بتقارير عن حادث طعن وتراقب الوضع.
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