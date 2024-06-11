https://sarabic.ae/20240611/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-تحاول-بشتى-الطرق-الانتقام-لعارها-في-أفغانستان-1089731845.html

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تحاول بشتى الطرق الانتقام لعارها في أفغانستان

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تحاول بشتى الطرق الانتقام لعارها في أفغانستان

سبوتنيك عربي

أفاد زامير كابولوف، مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية والممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لم... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T07:04+0000

2024-06-11T07:04+0000

2024-06-11T07:55+0000

أخبار أفغانستان اليوم

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c165f6892c54ad2f8f55d5dbceb70371.jpg

وقال كابولوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إنهم (الولايات المتحدة) يفعلون ذلك (إثارة الوضع في أفغانستان) بعدة طرق. أولاً، الأنغلوسكسونيون... باستخدام قدرات أجهزة استخباراتهم ووكلائهم الآخرين، يرعون منظمات إرهابية مثل داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، وعدد من المنظمات الأخرى، التي تحاول إيذاء طالبان من خلال إجبارهم على الخضوع لإرادتهم".وتابع: "السلطات الأفغانية تعول على مشاركة روسيا في تنمية الموارد المعدنية في أفغانستان، المتوفرة هناك بكميات كبيرة، وهذا اتجاه واعد".وأشار إلى أن الاجتماع المقبل لـ"صيغة موسكو" حول أفغانستان سيعقد بالخريف في روسيا وستتم دعوة السلطات الأفغانية.وفي وقت سابق، صرح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تعترف بحركة طالبان سلطة حكم في أفغانستان.أفغانستان ترغب بمشاركة موسكو في الإعمار وتعمل على زيادة وارداتها من المنتجات النفطية الروسيةوفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في معرض حديثه عن وضع الحركة، إن هذا الأمر قيد المناقشة باستمرار، وأوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستتخذ قرارًا باستبعاد حركة طالبان من قائمة الإرهاب.واستولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بينما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية آخر جنودها من البلاد في 30 أغسطس.

https://sarabic.ae/20240122/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-ما-فعلته-أمريكا-في-العراق-وأفغانستان-يستحيل-تكراره-في-اليمن-1085302696.html

أخبار أفغانستان اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية