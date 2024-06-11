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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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https://sarabic.ae/20240611/الدفاع-الروسية-تحطم-طائرة-سو-34-خلال-مهمة-تدريبية-بأوسيتيا-الشمالية-ومصرع-كامل-طاقمها-1089729690.html
الدفاع الروسية: تحطم طائرة "سو-34" خلال مهمة تدريبية في أوسيتيا الشمالية ومصرع طاقمها
الدفاع الروسية: تحطم طائرة "سو-34" خلال مهمة تدريبية في أوسيتيا الشمالية ومصرع طاقمها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة روسية من طراز "سو -34" في منطقة جبلية في أوسيتيا الشمالية خلال مهمة تدريبية مقررة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T04:30+0000
2024-06-11T04:48+0000
سو-34
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
تحطم طائرة حربية روسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في جمهورية أوسيتيا الشمالية عند القيام برحلة تعليمية مخططة، تحطمت طائرة "سو-34" من القوات الجوية الروسية وسقطت في منطقة مهجورة. لا يوجد دمار على الأرض. وتوفي الطاقم".وأضافت الوزارة أن السبب الأولي لتحطم الطائرة هو عطل فني.
https://sarabic.ae/20240610/صواريخ-روسية-تضرب-مركز-قيادة-الطيران-التكتيكي-لسلاح-الجو-الأوكراني-1089703416.html
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سو-34, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, تحطم طائرة حربية روسية
سو-34, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, تحطم طائرة حربية روسية

الدفاع الروسية: تحطم طائرة "سو-34" خلال مهمة تدريبية في أوسيتيا الشمالية ومصرع طاقمها

04:30 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 04:48 GMT 11.06.2024)
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة القاذفة "سو-34" تقوم باستعراضات جوية
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة روسية من طراز "سو -34" في منطقة جبلية في أوسيتيا الشمالية خلال مهمة تدريبية مقررة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في جمهورية أوسيتيا الشمالية عند القيام برحلة تعليمية مخططة، تحطمت طائرة "سو-34" من القوات الجوية الروسية وسقطت في منطقة مهجورة. لا يوجد دمار على الأرض. وتوفي الطاقم".
طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني
أمس, 10:59 GMT
وأضافت الوزارة أن السبب الأولي لتحطم الطائرة هو عطل فني.
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