https://sarabic.ae/20240611/الدفاع-الروسية-تحطم-طائرة-سو-34-خلال-مهمة-تدريبية-بأوسيتيا-الشمالية-ومصرع-كامل-طاقمها-1089729690.html
الدفاع الروسية: تحطم طائرة "سو-34" خلال مهمة تدريبية في أوسيتيا الشمالية ومصرع طاقمها
الدفاع الروسية: تحطم طائرة "سو-34" خلال مهمة تدريبية في أوسيتيا الشمالية ومصرع طاقمها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة روسية من طراز "سو -34" في منطقة جبلية في أوسيتيا الشمالية خلال مهمة تدريبية مقررة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T04:30+0000
2024-06-11T04:30+0000
2024-06-11T04:48+0000
سو-34
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
تحطم طائرة حربية روسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في جمهورية أوسيتيا الشمالية عند القيام برحلة تعليمية مخططة، تحطمت طائرة "سو-34" من القوات الجوية الروسية وسقطت في منطقة مهجورة. لا يوجد دمار على الأرض. وتوفي الطاقم".وأضافت الوزارة أن السبب الأولي لتحطم الطائرة هو عطل فني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سو-34, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, تحطم طائرة حربية روسية
سو-34, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, تحطم طائرة حربية روسية
الدفاع الروسية: تحطم طائرة "سو-34" خلال مهمة تدريبية في أوسيتيا الشمالية ومصرع طاقمها
04:30 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 04:48 GMT 11.06.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة روسية من طراز "سو -34" في منطقة جبلية في أوسيتيا الشمالية خلال مهمة تدريبية مقررة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في جمهورية أوسيتيا الشمالية عند القيام برحلة تعليمية مخططة، تحطمت طائرة "سو-34" من القوات الجوية الروسية وسقطت في منطقة مهجورة. لا يوجد دمار على الأرض
. وتوفي الطاقم".
وأضافت الوزارة أن السبب الأولي لتحطم الطائرة هو عطل فني.