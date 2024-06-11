https://sarabic.ae/20240611/الرئيس-المصري-والعاهل-الأردني-يحذران-من-خطورة-استمرار-العمليات-العسكرية-الإسرائيلية-في-قطاع-غزة-1089739244.html

الرئيس المصري والعاهل الأردني يحذران من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة

الرئيس المصري والعاهل الأردني يحذران من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قوة وعمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين. 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T10:41+0000

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن "اللقاء تضمن التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وهو ما تجسد في الدعوة المشتركة لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، إيماناً من الزعيمين بضرورة التحرك الفوري والعاجل لحشد الجهود الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع".وحذر الزعيمان من التداعيات الخطيرة لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدين ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين.وشدد الزعيمان على رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ودعوتهما لتكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240611/مقتل-4-عسكريين-إسرائيليين-بانفجار-عبوة-ناسفة-تسبب-بانهيار-مبنى-تحصنوا-به-في-رفح-1089730948.html

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