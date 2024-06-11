https://sarabic.ae/20240611/الصين-زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-شينجيانغ-ولا-تقارير-عن-سقوط-ضحايا-1089728574.html
الصين.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب شينجيانغ ولا تقارير عن سقوط ضحايا
الصين.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب شينجيانغ ولا تقارير عن سقوط ضحايا
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 5 درجات محافظة ويلي بولاية باينغولين المنغولية ذاتية الحكم بمنطقة شينجيانغ الويغورية شمال غربي الصين. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T01:15+0000
2024-06-11T01:15+0000
2024-06-11T01:15+0000
زلزال
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ووقع الزلزال في الساعة 1:35 صباحا اليوم الثلاثاء بتوقيت بكين، وفقا لما ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل.وتم رصد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 20 كم، عند التقاء دائرة عرض 40.89 درجة شمالا وخط طول 84.15 درجة شرقا، حسبما ذكر بيان للمركز.ولم ترد تقارير فورية في الوقت الحالي عن سقوط ضحايا، بحسب السلطات المحلية.
https://sarabic.ae/20240602/زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-محافظتي-توياما-وإيشيكاو-باليابان-1089447208.html
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زلزال, الصين, العالم
الصين.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب شينجيانغ ولا تقارير عن سقوط ضحايا
ضرب زلزال بقوة 5 درجات محافظة ويلي بولاية باينغولين المنغولية ذاتية الحكم بمنطقة شينجيانغ الويغورية شمال غربي الصين.
ووقع الزلزال في الساعة 1:35 صباحا اليوم الثلاثاء بتوقيت بكين، وفقا لما ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل
.
وتم رصد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 20 كم، عند التقاء دائرة عرض 40.89 درجة شمالا وخط طول 84.15 درجة شرقا، حسبما ذكر بيان للمركز.
ولم ترد تقارير فورية في الوقت الحالي عن سقوط ضحايا، بحسب السلطات المحلية.