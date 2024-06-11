الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت ويشن غارات على بلدات لبنانية.. فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240611/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يخرق-جدار-الصوت-ويشن-غارات-على-بلدات-لبنانية-فيديو-1089729283.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت ويشن غارات على بلدات لبنانية.. فيديو
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت ويشن غارات على بلدات لبنانية.. فيديو
سبوتنيك عربي
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الاثنين/الثلاثاء، الأطراف الشرقية لبلدة عيترون بغارتين، أدتا إلى اشتعال النيران في أحياء الزقاق والهرمل. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T03:22+0000
2024-06-11T03:22+0000
العالم العربي
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كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منطقة حوش السيد علي في قضاء الهرمل، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق منطقة جزين على علو منخفض ملقيا بالونات حرارية.كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق صيدا.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ قرابة 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلنت الدفاع الإسرائيلية، في وقت سابق، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، ورأت أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240610/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-عدة-بلدات-لبنانية-1089687809.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى

الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت ويشن غارات على بلدات لبنانية.. فيديو

03:22 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الاثنين/الثلاثاء، الأطراف الشرقية لبلدة عيترون بغارتين، أدتا إلى اشتعال النيران في أحياء الزقاق والهرمل.
كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منطقة حوش السيد علي في قضاء الهرمل، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق منطقة جزين على علو منخفض ملقيا بالونات حرارية.
كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق صيدا.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ قرابة 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
أمس, 01:35 GMT
وأعلنت الدفاع الإسرائيلية، في وقت سابق، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، ورأت أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي غرب مخيم النصيرات00:02 GMT
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