https://sarabic.ae/20240611/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يخرق-جدار-الصوت-ويشن-غارات-على-بلدات-لبنانية-فيديو-1089729283.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت ويشن غارات على بلدات لبنانية.. فيديو
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت ويشن غارات على بلدات لبنانية.. فيديو
سبوتنيك عربي
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الاثنين/الثلاثاء، الأطراف الشرقية لبلدة عيترون بغارتين، أدتا إلى اشتعال النيران في أحياء الزقاق والهرمل. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T03:22+0000
2024-06-11T03:22+0000
2024-06-11T03:22+0000
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كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منطقة حوش السيد علي في قضاء الهرمل، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق منطقة جزين على علو منخفض ملقيا بالونات حرارية.كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق صيدا.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ قرابة 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلنت الدفاع الإسرائيلية، في وقت سابق، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، ورأت أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240610/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-عدة-بلدات-لبنانية-1089687809.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت ويشن غارات على بلدات لبنانية.. فيديو
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الاثنين/الثلاثاء، الأطراف الشرقية لبلدة عيترون بغارتين، أدتا إلى اشتعال النيران في أحياء الزقاق والهرمل.
كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منطقة حوش السيد
علي في قضاء الهرمل، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق منطقة جزين على علو منخفض ملقيا بالونات حرارية.
كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق صيدا.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ قرابة 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وأعلنت الدفاع الإسرائيلية، في وقت سابق، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، ورأت أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".