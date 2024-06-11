بوتين يضم وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف إلى مجلس الأمن الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240611/بوتين-يضم-وزير-الدفاع-أندريه-بيلاؤوسوف-إلى-مجلس-الأمن-الروسي-1089766588.html
بوتين يضم وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف إلى مجلس الأمن الروسي
بوتين يضم وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف إلى مجلس الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بضم وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، إلى مجلس الأمن الروسي. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T20:32+0000
2024-06-11T20:32+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0e/1088825373_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_0c7287af2726b1892933b4d63b1f5361.jpg
وجاء في المرسوم المنشور على بوابة النشر الرسمية: "ضم أندريه بيلاؤوسوف، وزير دفاع روسيا الاتحادية، عضوًا دائمًا بمجلس الأمن الروسي".كما نص المرسوم على الإبقاء على السكرتير السابق لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، عضوًا بالمجلس، بصفته مساعدًا لرئيس روسيا الاتحادية.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح في 12 أيار/ مايو الماضي، تعيين أندريه بيلاؤوسوف، وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240531/بيلاؤوسوف-القوات-الأوكرانية-تتراجع-9-كلم-ضمن-منطقة-مهمة-في-مقاطعة-خاركوف-1089378078.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0e/1088825373_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b23cfb209831a1770af01aee9b753f9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يضم وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف إلى مجلس الأمن الروسي

20:32 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف
المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بضم وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، إلى مجلس الأمن الروسي.
وجاء في المرسوم المنشور على بوابة النشر الرسمية: "ضم أندريه بيلاؤوسوف، وزير دفاع روسيا الاتحادية، عضوًا دائمًا بمجلس الأمن الروسي".
كما نص المرسوم على الإبقاء على السكرتير السابق لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، عضوًا بالمجلس، بصفته مساعدًا لرئيس روسيا الاتحادية.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: القوات الأوكرانية تتراجع 9 كلم ضمن منطقة مهمة في مقاطعة خاركوف
31 مايو, 09:08 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح في 12 أيار/ مايو الماضي، تعيين أندريه بيلاؤوسوف، وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي غرب مخيم النصيرات.. فيديو وصور13:04 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала