https://sarabic.ae/20240611/بوتين-يضم-وزير-الدفاع-أندريه-بيلاؤوسوف-إلى-مجلس-الأمن-الروسي-1089766588.html

بوتين يضم وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف إلى مجلس الأمن الروسي

بوتين يضم وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف إلى مجلس الأمن الروسي

سبوتنيك عربي

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بضم وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، إلى مجلس الأمن الروسي. 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T20:32+0000

2024-06-11T20:32+0000

2024-06-11T20:32+0000

روسيا

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وجاء في المرسوم المنشور على بوابة النشر الرسمية: "ضم أندريه بيلاؤوسوف، وزير دفاع روسيا الاتحادية، عضوًا دائمًا بمجلس الأمن الروسي".كما نص المرسوم على الإبقاء على السكرتير السابق لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، عضوًا بالمجلس، بصفته مساعدًا لرئيس روسيا الاتحادية.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح في 12 أيار/ مايو الماضي، تعيين أندريه بيلاؤوسوف، وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية.

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