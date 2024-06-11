https://sarabic.ae/20240611/بوتين-يضم-وزير-الدفاع-أندريه-بيلاؤوسوف-إلى-مجلس-الأمن-الروسي-1089766588.html
بوتين يضم وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف إلى مجلس الأمن الروسي
بوتين يضم وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف إلى مجلس الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بضم وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، إلى مجلس الأمن الروسي. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T20:32+0000
2024-06-11T20:32+0000
2024-06-11T20:32+0000
روسيا
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وجاء في المرسوم المنشور على بوابة النشر الرسمية: "ضم أندريه بيلاؤوسوف، وزير دفاع روسيا الاتحادية، عضوًا دائمًا بمجلس الأمن الروسي".كما نص المرسوم على الإبقاء على السكرتير السابق لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، عضوًا بالمجلس، بصفته مساعدًا لرئيس روسيا الاتحادية.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح في 12 أيار/ مايو الماضي، تعيين أندريه بيلاؤوسوف، وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240531/بيلاؤوسوف-القوات-الأوكرانية-تتراجع-9-كلم-ضمن-منطقة-مهمة-في-مقاطعة-خاركوف-1089378078.html
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روسيا
بوتين يضم وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف إلى مجلس الأمن الروسي
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بضم وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، إلى مجلس الأمن الروسي.
وجاء في المرسوم المنشور على بوابة النشر الرسمية: "ضم أندريه بيلاؤوسوف، وزير دفاع روسيا الاتحادية، عضوًا دائمًا بمجلس الأمن الروسي".
كما نص المرسوم على الإبقاء على السكرتير السابق لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، عضوًا بالمجلس، بصفته مساعدًا لرئيس روسيا الاتحادية.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح في 12 أيار/ مايو
الماضي، تعيين أندريه بيلاؤوسوف، وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية.