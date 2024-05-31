بيلاؤوسوف: القوات الأوكرانية تتراجع 9 كلم ضمن منطقة مهمة في مقاطعة خاركوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: بقاء الولايات المتحدة يعتمد على إشعالها الأزمات
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240531/بيلاؤوسوف-القوات-الأوكرانية-تتراجع-9-كلم-ضمن-منطقة-مهمة-في-مقاطعة-خاركوف-1089378078.html
بيلاؤوسوف: القوات الأوكرانية تتراجع 9 كلم ضمن منطقة مهمة في مقاطعة خاركوف
بيلاؤوسوف: القوات الأوكرانية تتراجع 9 كلم ضمن منطقة مهمة في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تراجعت نحو تسعة كيلومترات في مناطق مهمة في مقاطعة خاركوف. 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T09:08+0000
2024-05-31T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
خاركوف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501834_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_f8ee455ca02dcedc66e2bfbb900a93e7.jpg
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في ألماتا، وقال بيلاؤوسوف: "إن مجموعات من القوات الروسية تقوم بطرد العدو من مواقعه ويتم التقدم في جميع الاتجاهات التكتيكية، ونتيجة لأعمالنا النشطة في مناطق مهمة في مقاطعة خاركوف، تراجع العدو بمقدار ثمانية إلى تسعة كيلومترات".وأضاف بيلاؤوسوف أن القوات المسلحة الروسية حررت في المجمل 28 قرية في شهر مايو/أيار. ومنذ بداية العام الجاري، أصبح 880 كيلومترًا مربعًا من الأراضي تحت سيطرة الجيش الروسي.ومنذ بداية شهر مايو/أيار، تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية في المنطقة، وحررت العديد من القرى، وسيطر المقاتلون يوم الاثنين على قرية إيفانوفكا.بالإضافة إلى ذلك، أكد أن الجيش الروسي يسيطر على غرب وشمال فولشانسك. واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بدورها بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بيلاؤوسوف: تزويد الغرب لكييف بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية يطيل أمد الصراع الأوكرانيإعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسية
https://sarabic.ae/20240518/هزائم-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-قد-تجبر-نظام-كييف-على-التفاوض-1088952061.html
https://sarabic.ae/20240530/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1089344876.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501834_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e98bc3126a1555b7791741b7d2a03aaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, خاركوف
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, خاركوف

بيلاؤوسوف: القوات الأوكرانية تتراجع 9 كلم ضمن منطقة مهمة في مقاطعة خاركوف

09:08 GMT 31.05.2024 (تم التحديث: 09:26 GMT 31.05.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تراجعت نحو تسعة كيلومترات في مناطق مهمة في مقاطعة خاركوف.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في ألماتا، وقال بيلاؤوسوف: "إن مجموعات من القوات الروسية تقوم بطرد العدو من مواقعه ويتم التقدم في جميع الاتجاهات التكتيكية، ونتيجة لأعمالنا النشطة في مناطق مهمة في مقاطعة خاركوف، تراجع العدو بمقدار ثمانية إلى تسعة كيلومترات".
وأضاف بيلاؤوسوف أن القوات المسلحة الروسية حررت في المجمل 28 قرية في شهر مايو/أيار. ومنذ بداية العام الجاري، أصبح 880 كيلومترًا مربعًا من الأراضي تحت سيطرة الجيش الروسي.

وأكد بيلاؤوسوف أن كييف فقدت هذا الشهر وحده، أكثر من 35 ألف جندي وأكثر من 2700 قطعة سلاح، بما في ذلك الدبابات الغربية: أربع دبابات أبرامز وسبعة ليوبارد، وبالإضافة إلى ذلك، أسقط الجيش الروسي 11 طائرة وأربع مروحيات.

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هزائم القوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف قد تجبر نظام كييف على التفاوض
18 مايو, 04:50 GMT
ومنذ بداية شهر مايو/أيار، تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية في المنطقة، وحررت العديد من القرى، وسيطر المقاتلون يوم الاثنين على قرية إيفانوفكا.

وفي وقت سابق، أشار رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن نحو 300 كيلومتر مربع من المنطقة أصبح الآن تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد أن الجيش الروسي يسيطر على غرب وشمال فولشانسك. واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بدورها بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
أمس, 11:00 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بيلاؤوسوف: تزويد الغرب لكييف بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية يطيل أمد الصراع الأوكراني
إعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... مصر تنفي وجود أي اتفاق مع إسرائيل بشأن إعادة فتح معبر رفح.. صور06:50 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала