https://sarabic.ae/20240531/بيلاؤوسوف-القوات-الأوكرانية-تتراجع-9-كلم-ضمن-منطقة-مهمة-في-مقاطعة-خاركوف-1089378078.html

بيلاؤوسوف: القوات الأوكرانية تتراجع 9 كلم ضمن منطقة مهمة في مقاطعة خاركوف

بيلاؤوسوف: القوات الأوكرانية تتراجع 9 كلم ضمن منطقة مهمة في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تراجعت نحو تسعة كيلومترات في مناطق مهمة في مقاطعة خاركوف. 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T09:08+0000

2024-05-31T09:08+0000

2024-05-31T09:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

خاركوف

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501834_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_f8ee455ca02dcedc66e2bfbb900a93e7.jpg

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في ألماتا، وقال بيلاؤوسوف: "إن مجموعات من القوات الروسية تقوم بطرد العدو من مواقعه ويتم التقدم في جميع الاتجاهات التكتيكية، ونتيجة لأعمالنا النشطة في مناطق مهمة في مقاطعة خاركوف، تراجع العدو بمقدار ثمانية إلى تسعة كيلومترات".وأضاف بيلاؤوسوف أن القوات المسلحة الروسية حررت في المجمل 28 قرية في شهر مايو/أيار. ومنذ بداية العام الجاري، أصبح 880 كيلومترًا مربعًا من الأراضي تحت سيطرة الجيش الروسي.ومنذ بداية شهر مايو/أيار، تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية في المنطقة، وحررت العديد من القرى، وسيطر المقاتلون يوم الاثنين على قرية إيفانوفكا.بالإضافة إلى ذلك، أكد أن الجيش الروسي يسيطر على غرب وشمال فولشانسك. واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بدورها بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بيلاؤوسوف: تزويد الغرب لكييف بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية يطيل أمد الصراع الأوكرانيإعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسية

https://sarabic.ae/20240518/هزائم-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-قد-تجبر-نظام-كييف-على-التفاوض-1088952061.html

https://sarabic.ae/20240530/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1089344876.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, خاركوف