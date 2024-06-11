كيف يتحدى "كربون فجر الكون" فهمنا لظهور الحياة؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
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- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sarabic.ae/20240611/كيف-يتحدى-كربون-فجر-الكون-فهمنا-لظهور-الحياة؟-1089755889.html
كيف يتحدى "كربون فجر الكون" فهمنا لظهور الحياة؟
كيف يتحدى "كربون فجر الكون" فهمنا لظهور الحياة؟
سبوتنيك عربي
موضوعات جديدة عدة يستكشفها العلماء ونستكشفها معهم في هذه الحلقة من برنامج "مرايا العلوم" منها سبب ظهور الإنسان العاقل في أفريقيا. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T14:23+0000
2024-06-11T14:23+0000
راديو
مرايا العلوم
أفريقيا
شمال أفريقيا
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كيف يتحدى كربون فجر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
سبوتنيك عربي
كيف يتحدى كربون فجر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
واكتشاف الكربون في مجرة بعد 350 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، ما يعني أن الحياة بدأت في وقت أبكر بكثير مما نعتقد.. والكشف عن أسرار "البروميثيوم" المشع - العنصر الأرضي النادر المهم - بعد 80 عاماً من البحث.. ودراسة مثيرة تتوصل إلى أن خلايا الدماغ ربما تحاول فعلياً التنبؤ بالمستقبل أثناء النوم!!نص الحلقة:- قد تحاول خلايا الدماغ فعلياً التنبؤ بالمستقبل أثناء النوم.فالخلايا العصبية التي تنشط داخل مركز الذاكرة في الدماغ أثناء نومنا قد لا تكون لمجرد إعادة النظر في تجارب الماضي، ووفقاً لدراسة جديدة، من الممكن أيضاً أن تتطلع إلى المستقبل، بل وتتدرب على نشاط لم يحدث بعد.إن ما يحدث داخل أدمغتنا النائمة لا يزال مذهلاً ، ما يؤثر على كل شيء، بدءاً من الطريقة التي نتعلم بها وحتى كيفية الحفاظ على أمان الدماغ بل وحياتنا كلها.للمرة الأولى، يكشف العلماء عن الخصائص الرئيسية للـ"بروميثيوم" المشع، وهو عنصر أرضي نادر له تطبيقات غير مفهومة جيدًا، وذلك باستخدام طريقة جديدة رائدة بعد أكثر من ثمانين عاما على المحاولة والبحث.اكتشف تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي الكربون في مجرة بعد 350 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، وتشير دراسة جديدة إلى أن هذا يعني أن الحياة بدأت في وقت أبكر بكثير.لماذا ظهر الإنسان العاقل في أفريقيا؟ العوامل عديدة بينها المناخ..يمكن لكل شخص على وجه الأرض اليوم أن يتتبع أصوله إلى أفريقيا، حيث ظهر الإنسان الحديث قبل 300 ألف سنة على الأقل.. مع اختلاطه بأنواع أخرى أدت لتطوره.
أفريقيا
شمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
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مرايا العلوم, أفريقيا, شمال أفريقيا, аудио
مرايا العلوم, أفريقيا, شمال أفريقيا, аудио

كيف يتحدى "كربون فجر الكون" فهمنا لظهور الحياة؟

14:23 GMT 11.06.2024
راديو
كيف يتحدى كربون فجر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
تابعنا عبر
موضوعات جديدة عدة يستكشفها العلماء ونستكشفها معهم في هذه الحلقة من برنامج "مرايا العلوم" منها سبب ظهور الإنسان العاقل في أفريقيا.
واكتشاف الكربون في مجرة بعد 350 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، ما يعني أن الحياة بدأت في وقت أبكر بكثير مما نعتقد.. والكشف عن أسرار "البروميثيوم" المشع - العنصر الأرضي النادر المهم - بعد 80 عاماً من البحث.. ودراسة مثيرة تتوصل إلى أن خلايا الدماغ ربما تحاول فعلياً التنبؤ بالمستقبل أثناء النوم!!
نص الحلقة:
- قد تحاول خلايا الدماغ فعلياً التنبؤ بالمستقبل أثناء النوم.
فالخلايا العصبية التي تنشط داخل مركز الذاكرة في الدماغ أثناء نومنا قد لا تكون لمجرد إعادة النظر في تجارب الماضي، ووفقاً لدراسة جديدة، من الممكن أيضاً أن تتطلع إلى المستقبل، بل وتتدرب على نشاط لم يحدث بعد.
إن ما يحدث داخل أدمغتنا النائمة لا يزال مذهلاً ، ما يؤثر على كل شيء، بدءاً من الطريقة التي نتعلم بها وحتى كيفية الحفاظ على أمان الدماغ بل وحياتنا كلها.

سواء كان الأمر يتعلق بإنهاء جزء من العمل أو إرسال بريد إلكتروني أو الذهاب للجري، فإن بعض المهام قد تبدو غير قابلة للحل. أسهل طريقة لتجنب هذه المهام هي تأجيلها لوقت لاحق أو عدم إكمالها مطلقاً، ولكن لماذا يماطل الناس، وهل هناك أي شيء يمكننا القيام به للحد من هذا الاتجاه؟

للمرة الأولى، يكشف العلماء عن الخصائص الرئيسية للـ"بروميثيوم" المشع، وهو عنصر أرضي نادر له تطبيقات غير مفهومة جيدًا، وذلك باستخدام طريقة جديدة رائدة بعد أكثر من ثمانين عاما على المحاولة والبحث.

وتُعرف هذه المعادن باسم الأتربة النادرة، وتتميز بعدد من الخصائص المفيدة، بما في ذلك المغناطيسية القوية والخصائص البصرية غير العادية، ما يجعلها ذات أهمية خاصة في الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

اكتشف تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي الكربون في مجرة بعد 350 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، وتشير دراسة جديدة إلى أن هذا يعني أن الحياة بدأت في وقت أبكر بكثير.

واكتشاف لبنة أساسية للحياة في فجر الكون، يؤدي إلى قلب ما نعرفه عن المجرات الأولى، حيث كان يُعتقد أن الكربون تشكل بعد نحو مليار سنة من بداية الكون، لذا ربما يكون هذا أقدم معدن على الإطلاق.. وهذا أول اكتشاف فعلي لعنصر آخر غير الهيدروجين في الكون.

لماذا ظهر الإنسان العاقل في أفريقيا؟ العوامل عديدة بينها المناخ..
يمكن لكل شخص على وجه الأرض اليوم أن يتتبع أصوله إلى أفريقيا، حيث ظهر الإنسان الحديث قبل 300 ألف سنة على الأقل.. مع اختلاطه بأنواع أخرى أدت لتطوره.
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