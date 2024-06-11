https://sarabic.ae/20240611/كيف-يتحدى-كربون-فجر-الكون-فهمنا-لظهور-الحياة؟-1089755889.html

كيف يتحدى "كربون فجر الكون" فهمنا لظهور الحياة؟

كيف يتحدى "كربون فجر الكون" فهمنا لظهور الحياة؟

سبوتنيك عربي

موضوعات جديدة عدة يستكشفها العلماء ونستكشفها معهم في هذه الحلقة من برنامج "مرايا العلوم" منها سبب ظهور الإنسان العاقل في أفريقيا. 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T14:23+0000

2024-06-11T14:23+0000

2024-06-11T14:23+0000

راديو

مرايا العلوم

أفريقيا

شمال أفريقيا

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كيف يتحدى كربون فجر الكون فهمنا لظهور الحياة؟ سبوتنيك عربي كيف يتحدى كربون فجر الكون فهمنا لظهور الحياة؟

واكتشاف الكربون في مجرة بعد 350 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، ما يعني أن الحياة بدأت في وقت أبكر بكثير مما نعتقد.. والكشف عن أسرار "البروميثيوم" المشع - العنصر الأرضي النادر المهم - بعد 80 عاماً من البحث.. ودراسة مثيرة تتوصل إلى أن خلايا الدماغ ربما تحاول فعلياً التنبؤ بالمستقبل أثناء النوم!!نص الحلقة:- قد تحاول خلايا الدماغ فعلياً التنبؤ بالمستقبل أثناء النوم.فالخلايا العصبية التي تنشط داخل مركز الذاكرة في الدماغ أثناء نومنا قد لا تكون لمجرد إعادة النظر في تجارب الماضي، ووفقاً لدراسة جديدة، من الممكن أيضاً أن تتطلع إلى المستقبل، بل وتتدرب على نشاط لم يحدث بعد.إن ما يحدث داخل أدمغتنا النائمة لا يزال مذهلاً ، ما يؤثر على كل شيء، بدءاً من الطريقة التي نتعلم بها وحتى كيفية الحفاظ على أمان الدماغ بل وحياتنا كلها.للمرة الأولى، يكشف العلماء عن الخصائص الرئيسية للـ"بروميثيوم" المشع، وهو عنصر أرضي نادر له تطبيقات غير مفهومة جيدًا، وذلك باستخدام طريقة جديدة رائدة بعد أكثر من ثمانين عاما على المحاولة والبحث.اكتشف تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي الكربون في مجرة بعد 350 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، وتشير دراسة جديدة إلى أن هذا يعني أن الحياة بدأت في وقت أبكر بكثير.لماذا ظهر الإنسان العاقل في أفريقيا؟ العوامل عديدة بينها المناخ..يمكن لكل شخص على وجه الأرض اليوم أن يتتبع أصوله إلى أفريقيا، حيث ظهر الإنسان الحديث قبل 300 ألف سنة على الأقل.. مع اختلاطه بأنواع أخرى أدت لتطوره.

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