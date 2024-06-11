https://sarabic.ae/20240611/هجوم-بالطائرات-المسيرة-يدك-قاعدة-أمريكية-على-الحدود-السورية-الأردنية-العراقية-1089742387.html
هجوم بالطائرات المسيرة يدك قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية العراقية
هجوم بالطائرات المسيرة يدك قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية العراقية
سبوتنيك عربي
تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في منطقة التنف شرقي سوريا، التي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية، اليوم الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران، لهجوم عبر طائرات مسيرة... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T11:38+0000
2024-06-11T11:38+0000
2024-06-11T11:49+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الانفجارت التي هزت قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة التنف على مثلث الحدود (السوري- العراقي– الأردني)، أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص، ناتجة عن هجوم بطائرات مسيرة.وأضاف المراسل أن المضادات الجوية الأمريكية المحيطة بموقع القاعدة اللاشرعية، حاولت التصدي للطائرات المهاجمة.وفور دوّي الانفجارات داخل القاعدة، شهدت أجواء المنطقة استنفارا كبيرا للطيران الحربي الأمريكي، وقامت الطائرات بخرق جدار الصوت.وتعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية، منذ 19 أوكتوبر/تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 129 هجوما عبر الصواريخ والطائرات المسيرة، منها 17 هجوم على قاعدة التنف.وفي وقت سابق، أطلق الجيش العربي السوري بدعم جوي مكثف من سلاح الطيران الروسي، حملة عسكرية كبيرة تصنف من أكبر الحملات العسكرية في منطقة البادية وسط البلاد، بعد حملة تحرير محافظة دير الزور من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) قبل 6 سنوات.وتقع البادية السورية في المناطق الشرقية والجنوبية لمحافظات حمص، دير الزور، الرقة، السويداء وصولًا إلى الحدود العراقية شرقًا، والأردنية جنوبًا.وتتضمن البادية منطقة الـ"55 كيلومترا" التي تخضع "لحماية" الطائرات الحربية الأمريكية، وهذه المنطقة لطالما شكلت ملاذًا آمنًا ومسرح نشاط كبيرا لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.القوات الروسية تدمر 3 قواعد للمسلحين وسط سورياضابط أمريكي سابق: إدارة بايدن تريد من موسكو ضرب بولندا... لكن الروس أذكياء
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العالم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, التنف, قاعدة التنف
العالم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, التنف, قاعدة التنف
هجوم بالطائرات المسيرة يدك قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية العراقية
11:38 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 11:49 GMT 11.06.2024)
تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في منطقة التنف شرقي سوريا، التي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية، اليوم الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران، لهجوم عبر طائرات مسيرة انتحارية أصابت القاعدة بشكل مباشر.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الانفجارت التي هزت قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة التنف على مثلث الحدود (السوري- العراقي– الأردني)، أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص، ناتجة عن هجوم بطائرات مسيرة.
وأضاف المراسل أن المضادات الجوية الأمريكية المحيطة بموقع القاعدة اللاشرعية، حاولت التصدي للطائرات المهاجمة.
وفور دوّي الانفجارات داخل القاعدة، شهدت أجواء المنطقة استنفارا كبيرا للطيران الحربي الأمريكي، وقامت الطائرات بخرق جدار الصوت.
وأضاف المراسل أن طائرتين مسيرتين اخترقتا الدفاعات الجوية للقاعدة، مع معلومات عن وقوع خسائر مادية مؤكدة داخلها.
وتعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية، منذ 19 أوكتوبر/تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 129 هجوما عبر الصواريخ والطائرات المسيرة، منها 17 هجوم على قاعدة التنف.
وفي وقت سابق، أطلق الجيش العربي السوري بدعم جوي مكثف من سلاح الطيران الروسي،
حملة عسكرية كبيرة تصنف من أكبر الحملات العسكرية في منطقة البادية وسط البلاد، بعد حملة تحرير محافظة دير الزور من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) قبل 6 سنوات.
وتقع البادية السورية في المناطق الشرقية والجنوبية
لمحافظات حمص، دير الزور، الرقة، السويداء وصولًا إلى الحدود العراقية شرقًا، والأردنية جنوبًا.
وتتضمن البادية منطقة الـ"55 كيلومترا" التي تخضع "لحماية" الطائرات الحربية الأمريكية، وهذه المنطقة لطالما شكلت ملاذًا آمنًا ومسرح نشاط كبيرا لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.