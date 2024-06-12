https://sarabic.ae/20240612/إعلام-أمريكي-الولايات-المتحدة-تقترب-من-كارثة-طبيعية-غير-مسبوقة-1089796333.html
إعلام أمريكي: الولايات المتحدة تقترب من كارثة طبيعية غير مسبوقة
إعلام أمريكي: الولايات المتحدة تقترب من كارثة طبيعية غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن دراسة أجراها علماء جيولوجيون، أن الولايات المتحدة قد يهددها زلزال بقوة 9.0 درجة وتسونامي بارتفاع 30 مترا. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T19:18+0000
2024-06-12T19:18+0000
2024-06-12T19:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأضافت صحيفة "دايلي ميل" الأمريكية، أن "خط الصدع تحت سطح البحر على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، يمكن أن يؤدي إلى زلزال ضخم، حتى أكثر تدميراً من الهزة الكبيرة المتوقعة في كاليفورنيا".يعد هذا الاكتشاف بكارثة هائلة، حيث يمكن أن "تصطدم" الصفائح التكتونية ببعضها بعضا، ما يزيد الضغط من خطر حدوث زلزال قوي بقوة 9 درجات.وتتوقع السلطات أنه بعد هذه الكارثة سيكون هناك عدد كبير من الوفيات الإضافية بسبب الأمراض الناجمة عن الجثث، والمياه الملوثة واالتسربات الكيميائية من المصادر التجارية والصناعية والمنزلية.
https://sarabic.ae/20240611/الصين-زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-شينجيانغ-ولا-تقارير-عن-سقوط-ضحايا-1089728574.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام أمريكي: الولايات المتحدة تقترب من كارثة طبيعية غير مسبوقة
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن دراسة أجراها علماء جيولوجيون، أن الولايات المتحدة قد يهددها زلزال بقوة 9.0 درجة وتسونامي بارتفاع 30 مترا.
وأضافت صحيفة "دايلي ميل" الأمريكية، أن "خط الصدع تحت سطح البحر على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، يمكن أن يؤدي إلى زلزال ضخم، حتى أكثر تدميراً من الهزة الكبيرة المتوقعة في كاليفورنيا".
ويلاحظ أن الصدع في هذه المنطقة لا يمثل شريطاً واحداً متواصلاً كمعظم الصدوع الأخرى، بل ينقسم إلى أربعة أجزاء.
يعد هذا الاكتشاف بكارثة هائلة، حيث يمكن أن "تصطدم" الصفائح التكتونية ببعضها بعضا، ما يزيد الضغط من خطر حدوث زلزال قوي بقوة 9 درجات.
ووفقا للعلماء، فإن مثل هذه الكارثة يمكن أن تسبب تسونامي يصل ارتفاعه إلى 30 مترا أو أكثر، ويمكن أن يودي بحياة أكثر من 10 آلاف شخص.
وتتوقع السلطات أنه بعد هذه الكارثة سيكون هناك عدد كبير من الوفيات الإضافية بسبب الأمراض الناجمة عن الجثث، والمياه الملوثة واالتسربات الكيميائية من المصادر التجارية والصناعية والمنزلية.