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إعلام أمريكي: الولايات المتحدة تقترب من كارثة طبيعية غير مسبوقة
إعلام أمريكي: الولايات المتحدة تقترب من كارثة طبيعية غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن دراسة أجراها علماء جيولوجيون، أن الولايات المتحدة قد يهددها زلزال بقوة 9.0 درجة وتسونامي بارتفاع 30 مترا. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
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وأضافت صحيفة "دايلي ميل" الأمريكية، أن "خط الصدع تحت سطح البحر على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، يمكن أن يؤدي إلى زلزال ضخم، حتى أكثر تدميراً من الهزة الكبيرة المتوقعة في كاليفورنيا".يعد هذا الاكتشاف بكارثة هائلة، حيث يمكن أن "تصطدم" الصفائح التكتونية ببعضها بعضا، ما يزيد الضغط من خطر حدوث زلزال قوي بقوة 9 درجات.وتتوقع السلطات أنه بعد هذه الكارثة سيكون هناك عدد كبير من الوفيات الإضافية بسبب الأمراض الناجمة عن الجثث، والمياه الملوثة واالتسربات الكيميائية من المصادر التجارية والصناعية والمنزلية.
https://sarabic.ae/20240611/الصين-زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-شينجيانغ-ولا-تقارير-عن-سقوط-ضحايا-1089728574.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام أمريكي: الولايات المتحدة تقترب من كارثة طبيعية غير مسبوقة

19:18 GMT 12.06.2024
© AP Photo / Gene J. Puskarحادث خروج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية
حادث خروج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
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ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن دراسة أجراها علماء جيولوجيون، أن الولايات المتحدة قد يهددها زلزال بقوة 9.0 درجة وتسونامي بارتفاع 30 مترا.
وأضافت صحيفة "دايلي ميل" الأمريكية، أن "خط الصدع تحت سطح البحر على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، يمكن أن يؤدي إلى زلزال ضخم، حتى أكثر تدميراً من الهزة الكبيرة المتوقعة في كاليفورنيا".
ويلاحظ أن الصدع في هذه المنطقة لا يمثل شريطاً واحداً متواصلاً كمعظم الصدوع الأخرى، بل ينقسم إلى أربعة أجزاء.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 5 سبتمبر 2022 عمال الإنقاذ وهم يقومون بإجلاء السكان بعد زلزال بقوة 6.6 درجة في مقاطعة لودينغ، في غانزي، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
الصين.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب شينجيانغ ولا تقارير عن سقوط ضحايا
أمس, 01:15 GMT
يعد هذا الاكتشاف بكارثة هائلة، حيث يمكن أن "تصطدم" الصفائح التكتونية ببعضها بعضا، ما يزيد الضغط من خطر حدوث زلزال قوي بقوة 9 درجات.

ووفقا للعلماء، فإن مثل هذه الكارثة يمكن أن تسبب تسونامي يصل ارتفاعه إلى 30 مترا أو أكثر، ويمكن أن يودي بحياة أكثر من 10 آلاف شخص.

وتتوقع السلطات أنه بعد هذه الكارثة سيكون هناك عدد كبير من الوفيات الإضافية بسبب الأمراض الناجمة عن الجثث، والمياه الملوثة واالتسربات الكيميائية من المصادر التجارية والصناعية والمنزلية.
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