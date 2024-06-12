https://sarabic.ae/20240612/البرهان-الحرب-في-السودان-خطط-لها-آل-دقلو-للاستيلاء-على-السلطة-1089795344.html

البرهان: الحرب في السودان خطط لها آل دقلو للاستيلاء على السلطة

البرهان: الحرب في السودان خطط لها آل دقلو للاستيلاء على السلطة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أن "الحرب الدائرة في البلاد شخصية، خطط لها قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان... 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T18:12+0000

2024-06-12T18:12+0000

2024-06-12T18:12+0000

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وأضاف البرهان، في اجتماع مع تنسيقية أبناء قبيلة "الرزيقات"، أن "التمرد لا قبيلة له وأن ما حدث هو من تخطيط أسرة آل دقلو، للاستيلاء على السلطة". وتابع: "التمرد (قوات الدعم السريع) إذا أراد إيقاف الحرب فعليه تنفيذ اتفاق جدة"، لافتاً إلى أن "هناك جهات تريد تفكيك السودان ونهب موارده وإضعاف القوات المسلحة وإنهاكها من خلال هذه الحرب".واستطرد البرهان، قائلا: "التمرد استعان بمرتزقة من الخارج"، مشيراً، بالقول: "معلوماتنا المؤكدة أن 70% من المتواجدين في مصفاة الجيلي من المرتزقة الأجانب". يذكر أن الخلافات بين طرفي الصراع في السودان، قد احتدت، بعدما اتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".يشار إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم ونزح الملايين في السودان، منذ اندلاع الحرب، في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لاتفاق بين الجانبين.

https://sarabic.ae/20240606/البرهان-لدينا-ما-يثبت-نية-الدعم-السريع-لإعلان-الاستيلاء-على-السلطة-1089591676.html

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار