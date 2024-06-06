https://sarabic.ae/20240606/البرهان-لدينا-ما-يثبت-نية-الدعم-السريع-لإعلان-الاستيلاء-على-السلطة-1089591676.html
البرهان: لدينا ما يثبت نية "الدعم السريع" لإعلان الاستيلاء على السلطة
البرهان: لدينا ما يثبت نية "الدعم السريع" لإعلان الاستيلاء على السلطة
سبوتنيك عربي
اتهم قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، قوات الدعم السريع بتحضيرها لإعلان الاستيلاء على السلطة في السودان، بحسب قوله. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T19:56+0000
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لقاء البرهان - نتنياهو
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وذكر بيان صادر عن "إعلام مجلس السيادة الانتقالي": "لدينا فيديوهات موثقة تثبت تورط المدعو يوسف عزت (مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو)، وشروعه في تسجيل 8 بيانات للإذاعة و5 بيانات للتلفزيون، لإعلان الإستيلاء على السلطة، وقريبا سيتم تمليكها للرأي العام".وأكد قائد الجيش السوداني أن "الرد على جرائم الميليشيا بحق شهداء ود النورة سيكون قاسيا"، وتابع: "سنقاتل ميليشيا الدعم السريع الإرهابية للنهاية حتى لو بقي آخر جندي في القوات المسلحة".وكان البرهان، قد صرح اليوم الخميس، بأن "القوات المسلحة كشفت نية قوات الدعم السريع إعلان الاستيلاء على السلطة في السودان".وفي السياق نفسه، قال البرهان إنه "لا تفاوض أو جلوس مع داعمي قوات الدعم السريع المنضوين تحت ائتلاف "قوى الحرية والتغيير"، وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدّم"، التي سبق أن رفضت ما اعتبرته "محاولات وصمها بالاصطفاف مع طرف من طرفي الحرب الدائرة"، منذ أكثر من عام.وكانت قوات الدعم السريع قد نفت، اليوم الخميس، أن تكون قد استهدفت أي مدنيين في قرية ود النورة.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي، في تسجيل مصور، إن "الأمر يتعلق بمعركة جرت في أطراف بلدة ود النورة بين عناصر الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والمخابرات العامة وكتيبة من فلول المؤتمر الوطني".وأضاف أن "ما جرى تداوله من قتل لعشرات المدنيين من سكان البلدة وسلب ممتلكاتهم ما هو إلا افتراء من صنع عناصر النظام القديم"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240603/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-سقوط-الفاشر-بيد-الدعم-السريع-لا-يعني-انفصال-دارفور-عن-السودان-1089474952.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار السودان اليوم, لقاء البرهان - نتنياهو
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار السودان اليوم, لقاء البرهان - نتنياهو
البرهان: لدينا ما يثبت نية "الدعم السريع" لإعلان الاستيلاء على السلطة
اتهم قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، قوات الدعم السريع بتحضيرها لإعلان الاستيلاء على السلطة في السودان، بحسب قوله.
وذكر بيان صادر عن "إعلام مجلس السيادة الانتقالي": "لدينا فيديوهات موثقة تثبت تورط المدعو يوسف عزت (مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو)، وشروعه في تسجيل 8 بيانات للإذاعة و5 بيانات للتلفزيون، لإعلان الإستيلاء على السلطة، وقريبا سيتم تمليكها للرأي العام".
وأكد قائد الجيش السوداني أن "الرد على جرائم الميليشيا بحق شهداء ود النورة سيكون قاسيا"، وتابع: "سنقاتل ميليشيا الدعم السريع الإرهابية للنهاية حتى لو بقي آخر جندي في القوات المسلحة".
وكان البرهان، قد صرح اليوم الخميس، بأن "القوات المسلحة كشفت نية قوات الدعم السريع إعلان الاستيلاء على السلطة في السودان".
وفي السياق نفسه، قال البرهان إنه "لا تفاوض أو جلوس مع داعمي قوات الدعم السريع المنضوين تحت ائتلاف "قوى الحرية والتغيير"، وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدّم"، التي سبق أن رفضت ما اعتبرته "محاولات وصمها بالاصطفاف مع طرف من طرفي الحرب الدائرة"، منذ أكثر من عام.
وكانت قوات الدعم السريع قد نفت، اليوم الخميس، أن تكون قد استهدفت أي مدنيين في قرية ود النورة.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي، في تسجيل مصور، إن "الأمر يتعلق بمعركة جرت في أطراف بلدة ود النورة بين عناصر الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والمخابرات العامة وكتيبة من فلول المؤتمر الوطني".
وأضاف أن "ما جرى تداوله من قتل لعشرات المدنيين من سكان البلدة وسلب ممتلكاتهم ما هو إلا افتراء من صنع عناصر النظام القديم"، بحسب قوله.