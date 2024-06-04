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"الدعم السريع": يجب توحيد المبادرات المطروحة لتحقيق السلام في السودان
"الدعم السريع": يجب توحيد المبادرات المطروحة لتحقيق السلام في السودان
سبوتنيك عربي
عقد وفد التفاوض بقوات الدعم السريع السودانية، اجتماعا مع لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى المعنية بالسودان في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T07:37+0000
2024-06-04T07:37+0000
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وأفادت الدعم السريع، في بيان لها، بأن "الاجتماع بحث التطورات التي يشهدها السودان لا سيما بالأوضاع الإنسانية والتطورات في الفاشر والجهود المبذولة لوقف والحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون والتنسيق من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المتأثرين في السودان ورفع المعاناة عن كاهل الشعب.وبشأن تطورات الأوضاع في الفاشر، حمل وفد قوات الدعم السريع مسؤولية التصعيد "للحركات المسلحة التي خرجت عن الحياد وانضمت إلى الجيش وسعت لتنفيذ مخطط النظام القديم لتحويل الحرب إلى صراع أهلي في دارفور"، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الحرب آخر الحروب في السودان وتؤسس إلى بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة ترفع المظالم وتحقق الاستقرار والسلام في البلاد.وأشاد الوفد بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في دعم الاستقرار والسلام في السودان، داعياً إلى أهمية توحيد المبادرات المطروحة لتحقيق السلام.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20240603/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-سقوط-الفاشر-بيد-الدعم-السريع-لا-يعني-انفصال-دارفور-عن-السودان-1089474952.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"الدعم السريع": يجب توحيد المبادرات المطروحة لتحقيق السلام في السودان

07:37 GMT 04.06.2024
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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عقد وفد التفاوض بقوات الدعم السريع السودانية، اجتماعا مع لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى المعنية بالسودان في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا برئاسة الممثل السامي للاتحاد الأفريقي محمد بن شمباس.
وأفادت الدعم السريع، في بيان لها، بأن "الاجتماع بحث التطورات التي يشهدها السودان لا سيما بالأوضاع الإنسانية والتطورات في الفاشر والجهود المبذولة لوقف والحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون والتنسيق من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المتأثرين في السودان ورفع المعاناة عن كاهل الشعب.
وبشأن تطورات الأوضاع في الفاشر، حمل وفد قوات الدعم السريع مسؤولية التصعيد "للحركات المسلحة التي خرجت عن الحياد وانضمت إلى الجيش وسعت لتنفيذ مخطط النظام القديم لتحويل الحرب إلى صراع أهلي في دارفور"، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الحرب آخر الحروب في السودان وتؤسس إلى بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة ترفع المظالم وتحقق الاستقرار والسلام في البلاد.
وأشاد الوفد بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في دعم الاستقرار والسلام في السودان، داعياً إلى أهمية توحيد المبادرات المطروحة لتحقيق السلام.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
سكان بجنوب دارفور يعودون إلى منازلهم بعد اتفاق السلام بين الحكومة السودانية ومتمردين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": سقوط "الفاشر" بيد الدعم السريع لا يعني انفصال دارفور عن السودان
أمس, 17:14 GMT
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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