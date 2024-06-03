https://sarabic.ae/20240603/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-سقوط-الفاشر-بيد-الدعم-السريع-لا-يعني-انفصال-دارفور-عن-السودان-1089474952.html
الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": سقوط "الفاشر" بيد الدعم السريع لا يعني انفصال دارفور عن السودان
الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": سقوط "الفاشر" بيد الدعم السريع لا يعني انفصال دارفور عن السودان
سبوتنيك عربي
أكد محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن سقوط مدينة الفاشر بيد قوات الدعم السريع لا يعني أنها ستعلن الانفصال أو تأسيس دولة مستقلة كما يروج البعض،... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T17:14+0000
2024-06-03T17:14+0000
2024-06-03T17:14+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/11/1049277743_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_30eb786112201a6ca58fe75ffeb04af7.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "مدينة الفاشر تمثل العاصمة التاريخية والسياسية لإقليم دارفور، كما أنها المدينة الوحيدة التي لم تسقط في أيدي قوات الدعم السريع حتى اللحظة، لذلك تمثل هدفٱ إستراتيجيٱ لقوات الدعم السريع في إطار سعيها للسيطرة على الإقليم".وتابع مصطفى: "السيطرة على إقليم دارفور يعزز من موقف الدعم السريع التفاوضي ويرفع معنويات قواته، ويصبح الإقليم منطلقٱ يستند عليه الدعم السريع في تحقيق أهدافه المركزية".وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أن "سقوط الفاشر لا يعني إنفصال الإقليم، والشواهد على ذلك كثيرة منها، أن أغلبية سكان إقليم دارفور متمسكين بوحدة السودان أرضٱ وشعبٱ وأي محاولة من الدعم السريع لفصله سوف تجد مقاومة كبيرة وعنيفة".ولفت مصطفى، إلى أن الدعم السريع الآن موجود في ولاية الخرطوم و الجزيرة وفي أجزاء من ولايات النيل الأبيض وسنار وشمال وجنوب كردفان والقضارف، ما يؤكد أن مستوى طموحاته تتجاوز للإقليم.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20240527/تحاصرها-قوات-الدعم-السريع-ماذا-يحدث-في-الفاشر-عاصمة-ولاية-دارفور-1089256424.html
https://sarabic.ae/20240517/مفوض-الأمم-المتحدة-يحث-البرهان-وحميدتي-على-التصرف-فورا-وعلنا-لتهدئة-الوضع-في-الفاشر-1088944094.html
https://sarabic.ae/20240523/منظمات-المجتمع-المدني-السودانية-لـسبوتنيك-نحذر-من-كارثة-إنسانية-في-الفاشر-1089150089.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/11/1049277743_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2a1a6e2049946fd6ebbe755c1c281a6c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, سبوتنيك
الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": سقوط "الفاشر" بيد الدعم السريع لا يعني انفصال دارفور عن السودان
حصري
أكد محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن سقوط مدينة الفاشر بيد قوات الدعم السريع لا يعني أنها ستعلن الانفصال أو تأسيس دولة مستقلة كما يروج البعض، بل إن حدوث ذلك يعزز موقفها التفاوضي نظرا للأهمية الاستراتيجية للمدينة.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الاثنين: "مدينة الفاشر تمثل العاصمة التاريخية والسياسية لإقليم دارفور، كما أنها المدينة الوحيدة التي لم تسقط في أيدي قوات الدعم السريع حتى اللحظة، لذلك تمثل هدفٱ إستراتيجيٱ لقوات الدعم السريع
في إطار سعيها للسيطرة على الإقليم".
وتابع مصطفى: "السيطرة على إقليم دارفور يعزز من موقف الدعم السريع التفاوضي ويرفع معنويات قواته، ويصبح الإقليم منطلقٱ يستند عليه الدعم السريع في تحقيق أهدافه المركزية".
وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أن "سقوط الفاشر لا يعني إنفصال الإقليم
، والشواهد على ذلك كثيرة منها، أن أغلبية سكان إقليم دارفور متمسكين بوحدة السودان أرضٱ وشعبٱ وأي محاولة من الدعم السريع لفصله سوف تجد مقاومة كبيرة وعنيفة".
ولفت مصطفى، إلى أن الدعم السريع الآن موجود في ولاية الخرطوم و الجزيرة وفي أجزاء من ولايات النيل الأبيض وسنار وشمال وجنوب كردفان والقضارف، ما يؤكد أن مستوى طموحاته تتجاوز للإقليم.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع
بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.