الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": سقوط "الفاشر" بيد الدعم السريع لا يعني انفصال دارفور عن السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
08:04 GMT
27 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:31 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
10:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
11:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تنظر بإيجابية لإعلان بايدن والجهاد تشكك ونتنياهو يرفض، اجتماع مصري أميركي إسرائيلي لبحث إعادة تشغيل معبر رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
11:24 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الصين تبدأ بقبول الحوالات التجارية من سوريا باليوان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240603/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-سقوط-الفاشر-بيد-الدعم-السريع-لا-يعني-انفصال-دارفور-عن-السودان-1089474952.html
الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": سقوط "الفاشر" بيد الدعم السريع لا يعني انفصال دارفور عن السودان
الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": سقوط "الفاشر" بيد الدعم السريع لا يعني انفصال دارفور عن السودان
سبوتنيك عربي
أكد محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن سقوط مدينة الفاشر بيد قوات الدعم السريع لا يعني أنها ستعلن الانفصال أو تأسيس دولة مستقلة كما يروج البعض،... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T17:14+0000
2024-06-03T17:14+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/11/1049277743_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_30eb786112201a6ca58fe75ffeb04af7.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "مدينة الفاشر تمثل العاصمة التاريخية والسياسية لإقليم دارفور، كما أنها المدينة الوحيدة التي لم تسقط في أيدي قوات الدعم السريع حتى اللحظة، لذلك تمثل هدفٱ إستراتيجيٱ لقوات الدعم السريع في إطار سعيها للسيطرة على الإقليم".وتابع مصطفى: "السيطرة على إقليم دارفور يعزز من موقف الدعم السريع التفاوضي ويرفع معنويات قواته، ويصبح الإقليم منطلقٱ يستند عليه الدعم السريع في تحقيق أهدافه المركزية".وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أن "سقوط الفاشر لا يعني إنفصال الإقليم، والشواهد على ذلك كثيرة منها، أن أغلبية سكان إقليم دارفور متمسكين بوحدة السودان أرضٱ وشعبٱ وأي محاولة من الدعم السريع لفصله سوف تجد مقاومة كبيرة وعنيفة".ولفت مصطفى، إلى أن الدعم السريع الآن موجود في ولاية الخرطوم و الجزيرة وفي أجزاء من ولايات النيل الأبيض وسنار وشمال وجنوب كردفان والقضارف، ما يؤكد أن مستوى طموحاته تتجاوز للإقليم.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20240527/تحاصرها-قوات-الدعم-السريع-ماذا-يحدث-في-الفاشر-عاصمة-ولاية-دارفور-1089256424.html
https://sarabic.ae/20240517/مفوض-الأمم-المتحدة-يحث-البرهان-وحميدتي-على-التصرف-فورا-وعلنا-لتهدئة-الوضع-في-الفاشر-1088944094.html
https://sarabic.ae/20240523/منظمات-المجتمع-المدني-السودانية-لـسبوتنيك-نحذر-من-كارثة-إنسانية-في-الفاشر-1089150089.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/11/1049277743_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2a1a6e2049946fd6ebbe755c1c281a6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, سبوتنيك

الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": سقوط "الفاشر" بيد الدعم السريع لا يعني انفصال دارفور عن السودان

17:14 GMT 03.06.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYسكان بجنوب دارفور يعودون إلى منازلهم بعد اتفاق السلام بين الحكومة السودانية ومتمردين
سكان بجنوب دارفور يعودون إلى منازلهم بعد اتفاق السلام بين الحكومة السودانية ومتمردين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
حصري
أكد محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن سقوط مدينة الفاشر بيد قوات الدعم السريع لا يعني أنها ستعلن الانفصال أو تأسيس دولة مستقلة كما يروج البعض، بل إن حدوث ذلك يعزز موقفها التفاوضي نظرا للأهمية الاستراتيجية للمدينة.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "مدينة الفاشر تمثل العاصمة التاريخية والسياسية لإقليم دارفور، كما أنها المدينة الوحيدة التي لم تسقط في أيدي قوات الدعم السريع حتى اللحظة، لذلك تمثل هدفٱ إستراتيجيٱ لقوات الدعم السريع في إطار سعيها للسيطرة على الإقليم".
وتابع مصطفى: "السيطرة على إقليم دارفور يعزز من موقف الدعم السريع التفاوضي ويرفع معنويات قواته، ويصبح الإقليم منطلقٱ يستند عليه الدعم السريع في تحقيق أهدافه المركزية".
تحاصرها قوات الدعم السريع.. ماذا يحدث في الفاشر عاصمة ولاية دارفور؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
وسائط متعددة
تحاصرها قوات "الدعم السريع".. ماذا يحدث في الفاشر عاصمة ولاية دارفور؟
27 مايو, 15:23 GMT
وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أن "سقوط الفاشر لا يعني إنفصال الإقليم، والشواهد على ذلك كثيرة منها، أن أغلبية سكان إقليم دارفور متمسكين بوحدة السودان أرضٱ وشعبٱ وأي محاولة من الدعم السريع لفصله سوف تجد مقاومة كبيرة وعنيفة".
ولفت مصطفى، إلى أن الدعم السريع الآن موجود في ولاية الخرطوم و الجزيرة وفي أجزاء من ولايات النيل الأبيض وسنار وشمال وجنوب كردفان والقضارف، ما يؤكد أن مستوى طموحاته تتجاوز للإقليم.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
مفوض الأمم المتحدة يحث البرهان وحميدتي على "التصرف فورا وعلنا" لتهدئة الوضع في الفاشر
17 مايو, 17:03 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": نحذر من كارثة إنسانية في الفاشر
23 مايو, 16:14 GMT
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:57 GMTالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. خامنئي: الجيش الإسرائيلي انهزم أمام فصائل المقاومة13:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала