https://sarabic.ae/20240603/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-سقوط-الفاشر-بيد-الدعم-السريع-لا-يعني-انفصال-دارفور-عن-السودان-1089474952.html

الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": سقوط "الفاشر" بيد الدعم السريع لا يعني انفصال دارفور عن السودان

الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": سقوط "الفاشر" بيد الدعم السريع لا يعني انفصال دارفور عن السودان

سبوتنيك عربي

أكد محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن سقوط مدينة الفاشر بيد قوات الدعم السريع لا يعني أنها ستعلن الانفصال أو تأسيس دولة مستقلة كما يروج البعض،... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T17:14+0000

2024-06-03T17:14+0000

2024-06-03T17:14+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

حول العالم

سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/11/1049277743_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_30eb786112201a6ca58fe75ffeb04af7.jpg

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "مدينة الفاشر تمثل العاصمة التاريخية والسياسية لإقليم دارفور، كما أنها المدينة الوحيدة التي لم تسقط في أيدي قوات الدعم السريع حتى اللحظة، لذلك تمثل هدفٱ إستراتيجيٱ لقوات الدعم السريع في إطار سعيها للسيطرة على الإقليم".وتابع مصطفى: "السيطرة على إقليم دارفور يعزز من موقف الدعم السريع التفاوضي ويرفع معنويات قواته، ويصبح الإقليم منطلقٱ يستند عليه الدعم السريع في تحقيق أهدافه المركزية".وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أن "سقوط الفاشر لا يعني إنفصال الإقليم، والشواهد على ذلك كثيرة منها، أن أغلبية سكان إقليم دارفور متمسكين بوحدة السودان أرضٱ وشعبٱ وأي محاولة من الدعم السريع لفصله سوف تجد مقاومة كبيرة وعنيفة".ولفت مصطفى، إلى أن الدعم السريع الآن موجود في ولاية الخرطوم و الجزيرة وفي أجزاء من ولايات النيل الأبيض وسنار وشمال وجنوب كردفان والقضارف، ما يؤكد أن مستوى طموحاته تتجاوز للإقليم.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sarabic.ae/20240527/تحاصرها-قوات-الدعم-السريع-ماذا-يحدث-في-الفاشر-عاصمة-ولاية-دارفور-1089256424.html

https://sarabic.ae/20240517/مفوض-الأمم-المتحدة-يحث-البرهان-وحميدتي-على-التصرف-فورا-وعلنا-لتهدئة-الوضع-في-الفاشر-1088944094.html

https://sarabic.ae/20240523/منظمات-المجتمع-المدني-السودانية-لـسبوتنيك-نحذر-من-كارثة-إنسانية-في-الفاشر-1089150089.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, سبوتنيك