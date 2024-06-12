https://sarabic.ae/20240612/بلينكن-حماس-طلبت-إجراء-تعديلات-بعضها-مقبولة-على-مقترح-بايدن-1089789679.html

بلينكن: "حماس" طلبت إجراء تعديلات بعضها "مقبولة" على مقترح بايدن

بلينكن: "حماس" طلبت إجراء تعديلات بعضها "مقبولة" على مقترح بايدن

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تلقت ردًا من حركة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أنها طلبت إجراء بعض... 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T15:11+0000

2024-06-12T15:11+0000

2024-06-12T15:11+0000

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وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في الدوحة، اليوم الأربعاء: "تلقينا ردا من حماس على مقترح بايدن، وفيه الكثير من التعديلات".وأشار إلى أن "استمرار حماس في رفض وقف إطلاق النار يجعلها تتحمل عبء الحرب التي بدأتها".وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "واشنطن ستطرح، خلال الأسابيع المقبلة، خطتها بشأن اليوم التالي في غزة، والتي تشمل رؤية للحكم وإعادة إعمار القطاع".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240612/وزير-الخارجية-القطري-مكتب-حماس-في-الدوحة-للتواصل-معها-ولا-يعني-تأييدها-1089784773.html

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