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بوتين مهنئا الشعب بـ"يوم روسيا": البلد بأكمله يدعم أبطال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
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بوتين مهنئا الشعب بـ"يوم روسيا": البلد بأكمله يدعم أبطال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
بوتين مهنئا الشعب بـ"يوم روسيا": البلد بأكمله يدعم أبطال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مواطني روسيا الاتحادية بـ"يوم روسيا"، مؤكدا أنهم متحدون بوطنيتهم ومسؤوليتهم عن مصير الوطن. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T09:40+0000
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روسيا
يوم روسيا
يوم روسيا
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وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز الدولة في الكرملين: "أصدقائي وزملائي الأعزاء، أهنئكم بيوم روسيا!"، مشيرا إلى أن المواطنون يحتفلون في هذا العيد في روسيا "مع احترام بلادنا وتبجيل تاريخها الممتد لقرون ووصايا أسلافنا، وإنجازاتهم وانتصاراتهم. وأكد بوتين، خلال الحفل، أن الروس اليوم متحدون بالوطنية والمسؤولية عن مصير الوطن الأم، مشيرا إلى أن هذه المشاعر هي بمثابة دعم موثوق للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة.ونوه بوتين إلى أن العلم وأساليبه المبتكرة هي الأساس لحل العديد من المشاكل التي تواجهها روسيا اليوم.بدأ اليوم داخل الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، حفل توزيع جوائز الدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والأدب والفن، والإنجازات البارزة في مجال حقوق الإنسان والأنشطة الخيرية لعام 2023 والميداليات الذهبية لأبطال العمل.
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روسيا, يوم روسيا, يوم روسيا
روسيا, يوم روسيا, يوم روسيا

بوتين مهنئا الشعب بـ"يوم روسيا": البلد بأكمله يدعم أبطال العملية العسكرية الخاصة... فيديو

09:40 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 11:02 GMT 12.06.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مواطني روسيا الاتحادية بـ"يوم روسيا"، مؤكدا أنهم متحدون بوطنيتهم ومسؤوليتهم عن مصير الوطن.
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز الدولة في الكرملين: "أصدقائي وزملائي الأعزاء، أهنئكم بيوم روسيا!"، مشيرا إلى أن المواطنون يحتفلون في هذا العيد في روسيا "مع احترام بلادنا وتبجيل تاريخها الممتد لقرون ووصايا أسلافنا، وإنجازاتهم وانتصاراتهم.

"أنا أعتبر أنه من الضروري تاريخياً الاحتفال بيوم روسيا، باعتباره رمزاً لا يمكن فصله عن مسار ألف عام لوطننا الأم. لقد مرت الدولة الروسية بالعديد من الفترات الصعبة، وحتى المأساوية، لكن شعبنا تغلب دائمًا على جميع الصعوبات والعقبات والمحن، وخلق وضاعف من عظمة الوطن الأم. واليوم، في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها بلادنا، توحدنا مرة أخرى حب الوطن والمسؤولية عن مصير وطننا. إن هذه المشاعر قريبة وعزيزة على كل واحد منا، وهي بمثابة دعم موثوق للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين، خلال الحفل، أن الروس اليوم متحدون بالوطنية والمسؤولية عن مصير الوطن الأم، مشيرا إلى أن هذه المشاعر هي بمثابة دعم موثوق للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة.
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"البلد بأكمله، شعبنا متعدد القوميات، يدعم أبطالنا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ونوه بوتين إلى أن العلم وأساليبه المبتكرة هي الأساس لحل العديد من المشاكل التي تواجهها روسيا اليوم.

وأوضح بوتين أن عدد العمليات الطبية المعقدة في روسيا قد ازداد إلى عدة آلاف سنويا، وأصبحت إمكانية إجراء هذه العمليات متاحة في العديد من المناطق.

بدأ اليوم داخل الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، حفل توزيع جوائز الدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والأدب والفن، والإنجازات البارزة في مجال حقوق الإنسان والأنشطة الخيرية لعام 2023 والميداليات الذهبية لأبطال العمل.
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