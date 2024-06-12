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"حزب الله" يستهدف 19 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يستهدف 19 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 19 موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T23:53+0000
2024-06-12T23:53+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الخميس، أنه نفّذ أمس الأربعاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفوا موقع رويسة القرن في مزارع شبعا، وموقع الرمثا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، والتجهيزات التجسسيّة في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا. كما تصدت وحدة الدفاع الجوي في حزب الله لطائرة حربية إسرائيلية معادية انتهكت الأجواء اللبنانية عبر إطلاق صاروخ أرض - جو باتجاهها، مما أجبرها على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية على الفور. كذلك، قصفوا أماكن تموضع واستقرار ضبّاط ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) وجنودها عبر هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية التي أصابت أهدافها بدقة.وأشار حزب الله في بيانه إلى أن عناصره في القطاع الغربي استهدفوا مصنع "بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح الجيش الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة.كما قصفوا مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقصفوا المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.بالإضافة إلى ذلك، استهدفوا مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، وموقع راميا بالقذائف المدفعية، وموقع الراهب بالقذائف المدفعية. قصفوا أيضاً ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية، وبعد مراقبة ومتابعة لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية، وعند رصد تحرّك الجنود بداخله، استهدفهم عناصر حزب الله بقذائف المدفعية وأصابوهم إصابة مباشرة.وكذلك، استهدفوا مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بصواريخ الكاتيوشا، وموقع حدب يارين بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، وموقع حانيتا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، وموقع جل العلام بقذائف المدفعية، وموقع بركة ريشا بصواريخ بركان.من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي 13 بلدة في جنوب لبنان، حيث قصفوا في قضاء مرجعيون وحاصبيا بلدات الطيبة، حولا، طلوسة، تلة العزية، مركبا، حلتا، العديسة. وفي قضاء بنت جبيل، استهدفوا بلدات عيترون، ياطر، يارون، بنت جبيل، بيت ليف، وادي حانين، مارون، الطيري. وفي قضاء صور، بلدات البستان، زبقين، طير حرفا، الجبين.
https://sarabic.ae/20240612/وزير-إسرائيلي-عدم-تغير-الوضع-في-الشمال-بحلول-أغسطس-سيعد-فشلا-وسيمنع-بدء-الدراسة-1089800199.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, عدوان إسرائيلي, إسرائيل
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, عدوان إسرائيلي, إسرائيل

"حزب الله" يستهدف 19 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

23:53 GMT 12.06.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 19 موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الخميس، أنه نفّذ أمس الأربعاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفوا موقع رويسة القرن في مزارع شبعا، وموقع الرمثا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، والتجهيزات التجسسيّة في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا. كما تصدت وحدة الدفاع الجوي في حزب الله لطائرة حربية إسرائيلية معادية انتهكت الأجواء اللبنانية عبر إطلاق صاروخ أرض - جو باتجاهها، مما أجبرها على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية على الفور. كذلك، قصفوا أماكن تموضع واستقرار ضبّاط ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) وجنودها عبر هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية التي أصابت أهدافها بدقة.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
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وأشار حزب الله في بيانه إلى أن عناصره في القطاع الغربي استهدفوا مصنع "بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح الجيش الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة.
كما قصفوا مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقصفوا المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
بالإضافة إلى ذلك، استهدفوا مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، وموقع راميا بالقذائف المدفعية، وموقع الراهب بالقذائف المدفعية. قصفوا أيضاً ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية، وبعد مراقبة ومتابعة لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية، وعند رصد تحرّك الجنود بداخله، استهدفهم عناصر حزب الله بقذائف المدفعية وأصابوهم إصابة مباشرة.
وكذلك، استهدفوا مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بصواريخ الكاتيوشا، وموقع حدب يارين بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، وموقع حانيتا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، وموقع جل العلام بقذائف المدفعية، وموقع بركة ريشا بصواريخ بركان.
من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي 13 بلدة في جنوب لبنان، حيث قصفوا في قضاء مرجعيون وحاصبيا بلدات الطيبة، حولا، طلوسة، تلة العزية، مركبا، حلتا، العديسة. وفي قضاء بنت جبيل، استهدفوا بلدات عيترون، ياطر، يارون، بنت جبيل، بيت ليف، وادي حانين، مارون، الطيري. وفي قضاء صور، بلدات البستان، زبقين، طير حرفا، الجبين.
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