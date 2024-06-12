https://sarabic.ae/20240612/قائد-البحرية-الإيرانية-نعتزم-تعزيز-تواجدنا-الفاعل-في-المحيطات-1089797093.html

قائد البحرية الإيرانية: نعتزم تعزيز تواجدنا الفاعل في المحيطات

قائد البحرية الإيرانية: نعتزم تعزيز تواجدنا الفاعل في المحيطات

سبوتنيك عربي

صرح قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، بأن "القوة البحرية الإيرانية، وضعت نصب برامجها تعزيز وجودها الفاعل في جميع... 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T20:00+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، تصريحات شهرام إيراني، خلال تفقده مركز الجاهزية والدعم البحري بمدينة سيرجان محافظة كرمان الواقعة جنوبي إيران، حيث أشاد بـ"الإنجازات الكبيرة التي حققتها البحرية الإيرانية"، مؤكدًا أنها "تتعلق بالشعب والوطن، اللذان يعتبران واجهة البلاد في الصعيد الدولي"، على حد قوله.وأكد القائد العسكري الإيراني على "التفوق الذي حققه قطاع الطائرات المسيرة الإيرانية"، لافتًا إلى أن "النهوض بالجاهزية القتالية لدى وحدة المسيرات التابعة للقوة البحرية، زاد في قدرات إيران على صعيد البحار".وفي وقت سابق، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الاثنين الماضي، بعض البنود المتعلقة في البيان الختامي للاجتماع الـ160 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، واصفا إياها بأنها "غير بناءة وغير مثمرة".ورفض كنعاني البند المتعلق بالجزر الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغيرة)، مؤكدا أنها "جزء لا يتجزأ من أراضي إيران"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف كنعاني: "تعتبر إيران أي مطالبة بخصوص الجزر الثلاث المذكورة بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية وأراضيها، وتدينها بشدة".وسبق أن رفض مجلس التعاون الخليجي "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددا على "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، وذلك في الوقت الذي دعا فيه إيران "للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

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