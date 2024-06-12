https://sarabic.ae/20240612/قطر-والبحرين-تتبادلان-تعيين-السفراء-بعد-قطيعة-استمرت-سنوات-عدة-1089786155.html
قطر والبحرين تتبادلان تعيين السفراء بعد قطيعة استمرت سنوات عدة
قطر والبحرين تتبادلان تعيين السفراء بعد قطيعة استمرت سنوات عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت كل من قطر والبحرين، اليوم الأربعاء، تبادل تعيين السفراء بعد نحو عام من إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، إثر قطيعة استمرت لسنوات عدة. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T14:30+0000
2024-06-12T14:30+0000
2024-06-12T14:30+0000
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وحسب وكالة الأنباء البحرينية، أصدر ملك البلاد المرسوم رقم 62 لسنة 2024، بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة قطر.وبناءً على ترشيح وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء في البحرين تم "تعيين السفير محمد بن علي الغتم، رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة قطر، بلقب سفير فوق العادة مفوض".وفي المقابل، أصدر أمير قطر القرار رقم 53 لسنة 2024 "بتعيين سلطان علي يوسف محمد الخاطر، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة البحرين"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.واتفقت قطر والبحرين، في أبريل/ نيسان 2023، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.ويأتي القرار القطري البحريني، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، انطلاقا من مخرجات "قمة العلا"، التي عُقدت في السعودية، في يناير/كانون الثاني 2021، والتي أنهت الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر.وكانت السعودية، ومعها الإمارات والبحرين ومصر، قد قطعت علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى.وألحقت هذه الدول قرار قطع العلاقات بإجراءات عقابية ضد الدوحة، من بينها إغلاق الأجواء والحدود البرية ومنعها من استخدام موانيها.
https://sarabic.ae/20230622/تقاطع-مصالح-وراء-عودة-العلاقات-عودة-تلاشت-النقاط-العالقة-بين-قطر-والبحرين-1078398220.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, البحرين, العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي, الأخبار
قطر, البحرين, العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي, الأخبار
قطر والبحرين تتبادلان تعيين السفراء بعد قطيعة استمرت سنوات عدة
أعلنت كل من قطر والبحرين، اليوم الأربعاء، تبادل تعيين السفراء بعد نحو عام من إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، إثر قطيعة استمرت لسنوات عدة.
وحسب وكالة
الأنباء البحرينية، أصدر ملك البلاد المرسوم رقم 62 لسنة 2024، بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة قطر.
وبناءً على ترشيح وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء في البحرين تم "تعيين السفير محمد بن علي الغتم، رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة قطر، بلقب سفير فوق العادة مفوض".
وفي المقابل، أصدر أمير قطر القرار رقم 53 لسنة 2024 "بتعيين سلطان علي يوسف محمد الخاطر، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة البحرين"، وفقا لوكالة
الأنباء القطرية.
واتفقت قطر والبحرين
، في أبريل/ نيسان 2023، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ويأتي القرار القطري البحريني، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، انطلاقا من مخرجات "قمة العلا"، التي عُقدت في السعودية، في يناير/كانون الثاني 2021، والتي أنهت الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر.
وكانت السعودية، ومعها الإمارات والبحرين ومصر، قد قطعت علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
وألحقت هذه الدول قرار قطع العلاقات بإجراءات عقابية ضد الدوحة، من بينها إغلاق الأجواء والحدود البرية ومنعها من استخدام موانيها.