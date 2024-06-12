https://sarabic.ae/20240612/مقتل-ضابطين-بالجيش-السوري-بانفجار-لغم-أثناء-عمليات-تمشيط-في-البادية-السورية-1089801089.html
مقتل ضابطين بالجيش السوري بانفجار لغم أثناء عمليات تمشيط في البادية السورية
مقتل ضابطين بالجيش السوري بانفجار لغم أثناء عمليات تمشيط في البادية السورية
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر أمني، أمس الأربعاء، بمقُتل ضابطان في الجيش السوري بانفجار لغم أثناء عمليات تمشيط في البادية السورية. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T21:43+0000
2024-06-12T21:43+0000
2024-06-12T21:43+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، إن "ضابطين برتبة عميد وعقيد قُتلا عندما انفجر لغم زرعته عناصر من تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول) في البادية السورية".وأضاف المصدر أن "الضابطين كانا على رأس مجموعات تقوم بعمليات تمشيط في البادية السورية لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي".وكشف المصدر أن "الجيش السوري بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية يقومان بعمليات عسكرية واسعة منذ 5 أيام ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي بأرياف الرقة الجنوبي ودير الزور الغربي وريف حمص الشرقي، والتي تشكل جزءًا من البادية السورية".وقال المصدر إن "القوات السورية والروسية لديهم بنك أهداف مستندين إلى عمليات رصد ومتابعة لأماكن تواجد فلول داعش، ويقوم الجيش السوري حاليًا بتنفيذ هذه العمليات العسكرية على هذه الأهداف".
https://sarabic.ae/20240606/الجيش-السوري-يبدأ-حملة-ضخمة-بدعم-من-القوات-الروسية-لتطهير-بادية-التنف-من-تنظيم-داعش-1089587009.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, البادية السورية, دير الزور
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, البادية السورية, دير الزور
مقتل ضابطين بالجيش السوري بانفجار لغم أثناء عمليات تمشيط في البادية السورية
أفاد مصدر أمني، أمس الأربعاء، بمقُتل ضابطان في الجيش السوري بانفجار لغم أثناء عمليات تمشيط في البادية السورية.
دمشق - سبوتنيك
. وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، إن "ضابطين برتبة عميد وعقيد قُتلا عندما انفجر لغم زرعته عناصر من تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول) في البادية السورية".
وأضاف المصدر أن "الضابطين كانا على رأس مجموعات تقوم بعمليات تمشيط في البادية السورية لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي".
وكشف المصدر أن "الجيش السوري بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية يقومان بعمليات عسكرية واسعة منذ 5 أيام ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي بأرياف الرقة الجنوبي ودير الزور الغربي وريف حمص الشرقي، والتي تشكل جزءًا من البادية السورية".
وقال المصدر إن "القوات السورية والروسية لديهم بنك أهداف مستندين إلى عمليات رصد ومتابعة لأماكن تواجد فلول داعش، ويقوم الجيش السوري حاليًا بتنفيذ هذه العمليات العسكرية على هذه الأهداف".