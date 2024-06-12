https://sarabic.ae/20240612/وزيرة-العدل-بحكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-نعتزم-إجراء-الاستحقاق-الانتخابي-في-أقرب-فرصة-1089795533.html

وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: نعتزم إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب فرصة

وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: نعتزم إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب فرصة

سبوتنيك عربي

أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حليمة إبراهيم، اليوم الأربعاء، أن حكومتها عازمة على إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب فرصة. 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T18:24+0000

2024-06-12T18:24+0000

2024-06-12T18:24+0000

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ونقل موقع "عين ليبيا"، عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوحدة، أن "الوزيرة خلال استقبالها سفير المملكة المتحدة المعتمد في ليبيا، مارتن لونغدن، ناقشت خارطة الطريق نحو انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة".وشهد اللقاء، كذلك، تباحث الجانبين حول التعاون القضائي وسبل تعزيزه، وجهود الوزارة في تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وإمكانية الاستفادة من التجربة البريطانية في هذا المجال.وفي وقت سابق، رحب القائد العام للجيش الليبي، المُشير خليفة حفتر، بوفد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.وأعرب حفتر عن دعمه للجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية، من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.جاء ذلك بعد لقاء حفتر، بالقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المُرافق لها، بمقرّ القيادة العامة للجيش الليبي، بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.وفي اللقاء، أكدت خوري، أن "البعثة الأممية تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وأنها بصدد إجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية".كما ثمّنت خوري، الدور الرئيسي للقيادة العامة للقوات المسلحة في العملية السياسية، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى الاستقرار الدائم في ليبيا، بحسب قولها.

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