https://sarabic.ae/20240602/قائد-الجيش-الليبي-يبحث-مع-نائب-وزير-الدفاع-الروسي-تطوير-العلاقات-العسكرية-والاقتصادية-بين-البلدين-1089422429.html
قائد الجيش الليبي يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي تطوير العلاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين
قائد الجيش الليبي يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي تطوير العلاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين
سبوتنيك عربي
بحث القائد العام للجيش الليبي المشير، خليفة حفتر، مع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، العلاقات الودية بين البلدين. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T01:03+0000
2024-06-02T01:03+0000
2024-06-02T01:04+0000
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
التعاون العسكري
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وبحسب مراسل "سبوتنيك" ناقش الطرفان أهمية تطوير العلاقات في المجالات العسكرية والاقتصادية بين روسيا وليبيا.جاء هذا خلال اللقاء الذي قام نائب وزير الدفاع الروسي ضمن زيارة لمدينة بنغازي الليبية شرقي ليبيا.كما أكد يونس بك على التعاون المُشترك بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب والتطرف.كان نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، وصل أمس الأول الجمعة، رفقة وفد رفيع المستوى إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية.وكان في استقبال يفكيروف وزير الدفاع بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أحميد حومة، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق خيري التميمي، ورئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء ركن خالد حفتر.
https://sarabic.ae/20240601/هل-تفرض-واشنطن-أجندتها-على-البعثة-الأممية-في-ليبيا؟-1089409773.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, التعاون العسكري
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, التعاون العسكري
قائد الجيش الليبي يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي تطوير العلاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين
01:03 GMT 02.06.2024 (تم التحديث: 01:04 GMT 02.06.2024)
بحث القائد العام للجيش الليبي المشير، خليفة حفتر، مع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، العلاقات الودية بين البلدين.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" ناقش الطرفان أهمية تطوير العلاقات في المجالات العسكرية والاقتصادية بين روسيا وليبيا.
جاء هذا خلال اللقاء الذي قام نائب وزير الدفاع الروسي ضمن زيارة لمدينة بنغازي الليبية شرقي ليبيا
.
وأشار نائب وزير الدفاع الروسي إلى مساهمة روسيا في تطوير قدرات القوات المُسلحة الليبية في مجالات التدريب ورفع كفاءة منتسبيها.
كما أكد يونس بك على التعاون المُشترك بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب والتطرف.
كان نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، وصل أمس الأول الجمعة، رفقة وفد رفيع المستوى إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية.
وكان في استقبال يفكيروف وزير الدفاع بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أحميد حومة، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق خيري التميمي، ورئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء ركن خالد حفتر.