https://sarabic.ae/20240613/الجزائر-شاورما-مشبعة-بمادة-حفظ-الجثث-تثير-هلعا-كبيرا-1089835118.html
الجزائر.. شاورما مشبعة بمادة حفظ الجثث تثير هلعا كبيرا
الجزائر.. شاورما مشبعة بمادة حفظ الجثث تثير هلعا كبيرا
سبوتنيك عربي
أثارت أنباء في الجزائر بشأن رصد شاورما مشبعة بمادة لحفظ الجثث، تُباع للعامة، هلعا كبيرا داخل الأوساط الجزائرية. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T17:08+0000
2024-06-13T17:08+0000
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وتحفظت السلطات في مدينة وهران الجزائرية على 267 كيلو غراما من اللحوم البيضاء، من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي، داخل ورشة سرية لتحضير اللحوم البيضاء، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وتبين بعد المعاينة، أن صاحب الورشة يعد من أكبر الموزعين، وتم العثور داخلها على 3 دلاء معبأة بماء "لافال" الكيميائي المستخدم لحفظ الجثث، والتي تقدر بأكثر من 6 لترات، ويتم رش اللحوم بها لإخفاء التعفن، من أجل توزيعها على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.كما ضبطت السلطات الجزائرية مجموعة من إيصالات تسليم يصل عددها لقرابة 50 إيصالا، تعود كلها لصاحب أحد أكبر المذابح الخاصة المعتمدة، والتي تغطي منتجاتها تقريبا كل السوق الوهرانية للحوم البيضاء.وكان المتهم يقوم بتقطيع لحوم الدجاج المنتهية الصلاحية، ثم تحضيرها بتوابل الشاورما، دون حيازته على أي صفة قانونية، ترخص له أو تؤهله للنشاط في المجال على مستوى ورشته السرية، وبعد ذلك يقوم برشها بمادة "لافال" لكي تبدو طازجة وصالحة للاستهلاك.
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منوعات, الجزائر, الأخبار, أخبار العالم الآن
منوعات, الجزائر, الأخبار, أخبار العالم الآن
الجزائر.. شاورما مشبعة بمادة حفظ الجثث تثير هلعا كبيرا
17:08 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 17:12 GMT 13.06.2024)
أثارت أنباء في الجزائر بشأن رصد شاورما مشبعة بمادة لحفظ الجثث، تُباع للعامة، هلعا كبيرا داخل الأوساط الجزائرية.
وتحفظت السلطات في مدينة وهران الجزائرية على 267 كيلو غراما من اللحوم البيضاء، من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي، داخل ورشة سرية لتحضير اللحوم البيضاء، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
وتبين بعد المعاينة، أن صاحب الورشة يعد من أكبر الموزعين، وتم العثور داخلها على 3 دلاء معبأة بماء "لافال" الكيميائي المستخدم لحفظ الجثث، والتي تقدر بأكثر من 6 لترات، ويتم رش اللحوم بها لإخفاء التعفن، من أجل توزيعها على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.
كما ضبطت السلطات الجزائرية مجموعة من إيصالات تسليم يصل عددها لقرابة 50 إيصالا، تعود كلها لصاحب أحد أكبر المذابح الخاصة المعتمدة، والتي تغطي منتجاتها تقريبا كل السوق الوهرانية للحوم البيضاء.
وكان المتهم يقوم بتقطيع لحوم الدجاج المنتهية الصلاحية، ثم تحضيرها بتوابل الشاورما، دون حيازته على أي صفة قانونية، ترخص له أو تؤهله للنشاط في المجال على مستوى ورشته السرية، وبعد ذلك يقوم برشها بمادة "لافال" لكي تبدو طازجة وصالحة للاستهلاك.