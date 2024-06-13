الجزائر.. شاورما مشبعة بمادة حفظ الجثث تثير هلعا كبيرا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:40 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240613/الجزائر-شاورما-مشبعة-بمادة-حفظ-الجثث-تثير-هلعا-كبيرا-1089835118.html
الجزائر.. شاورما مشبعة بمادة حفظ الجثث تثير هلعا كبيرا
الجزائر.. شاورما مشبعة بمادة حفظ الجثث تثير هلعا كبيرا
سبوتنيك عربي
أثارت أنباء في الجزائر بشأن رصد شاورما مشبعة بمادة لحفظ الجثث، تُباع للعامة، هلعا كبيرا داخل الأوساط الجزائرية. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T17:08+0000
2024-06-13T17:12+0000
مجتمع
منوعات
الجزائر
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103643/60/1036436093_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_30830e53d5e967ce0c91039a6f35b8c8.jpg
وتحفظت السلطات في مدينة وهران الجزائرية على 267 كيلو غراما من اللحوم البيضاء، من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي، داخل ورشة سرية لتحضير اللحوم البيضاء، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وتبين بعد المعاينة، أن صاحب الورشة يعد من أكبر الموزعين، وتم العثور داخلها على 3 دلاء معبأة بماء "لافال" الكيميائي المستخدم لحفظ الجثث، والتي تقدر بأكثر من 6 لترات، ويتم رش اللحوم بها لإخفاء التعفن، من أجل توزيعها على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.كما ضبطت السلطات الجزائرية مجموعة من إيصالات تسليم يصل عددها لقرابة 50 إيصالا، تعود كلها لصاحب أحد أكبر المذابح الخاصة المعتمدة، والتي تغطي منتجاتها تقريبا كل السوق الوهرانية للحوم البيضاء.وكان المتهم يقوم بتقطيع لحوم الدجاج المنتهية الصلاحية، ثم تحضيرها بتوابل الشاورما، دون حيازته على أي صفة قانونية، ترخص له أو تؤهله للنشاط في المجال على مستوى ورشته السرية، وبعد ذلك يقوم برشها بمادة "لافال" لكي تبدو طازجة وصالحة للاستهلاك.
https://sarabic.ae/20240609/الثومية-اللبنانية-تتصدر-تصنيفا-عالميا-لأفضل-الصلصات-1089662797.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103643/60/1036436093_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1113b37185abbeec4f4cd6b90830327e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الجزائر, الأخبار, أخبار العالم الآن
منوعات, الجزائر, الأخبار, أخبار العالم الآن

الجزائر.. شاورما مشبعة بمادة حفظ الجثث تثير هلعا كبيرا

17:08 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 17:12 GMT 13.06.2024)
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورشاورما
شاورما - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
شاورما
© Sputnik . Evgeny Odinokov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أثارت أنباء في الجزائر بشأن رصد شاورما مشبعة بمادة لحفظ الجثث، تُباع للعامة، هلعا كبيرا داخل الأوساط الجزائرية.
وتحفظت السلطات في مدينة وهران الجزائرية على 267 كيلو غراما من اللحوم البيضاء، من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي، داخل ورشة سرية لتحضير اللحوم البيضاء، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وتبين بعد المعاينة، أن صاحب الورشة يعد من أكبر الموزعين، وتم العثور داخلها على 3 دلاء معبأة بماء "لافال" الكيميائي المستخدم لحفظ الجثث، والتي تقدر بأكثر من 6 لترات، ويتم رش اللحوم بها لإخفاء التعفن، من أجل توزيعها على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.
الثوم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
مجتمع
الثومية اللبنانية تتصدر تصنيفا عالميا لأفضل الصلصات
9 يونيو, 09:52 GMT
كما ضبطت السلطات الجزائرية مجموعة من إيصالات تسليم يصل عددها لقرابة 50 إيصالا، تعود كلها لصاحب أحد أكبر المذابح الخاصة المعتمدة، والتي تغطي منتجاتها تقريبا كل السوق الوهرانية للحوم البيضاء.
وكان المتهم يقوم بتقطيع لحوم الدجاج المنتهية الصلاحية، ثم تحضيرها بتوابل الشاورما، دون حيازته على أي صفة قانونية، ترخص له أو تؤهله للنشاط في المجال على مستوى ورشته السرية، وبعد ذلك يقوم برشها بمادة "لافال" لكي تبدو طازجة وصالحة للاستهلاك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. دعوات إسرائيلية لفرض نظام عسكري وبناء مستوطنات في غزة13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала