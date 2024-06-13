https://sarabic.ae/20240613/الجيش-الإسرائيلي-يحول-مسجدا-في-معبر-رفح-إلى-صالة-لتجهيز-الطعام-فيديو-1089837640.html

الجيش الإسرائيلي يحول مسجدا في معبر رفح إلى صالة لتجهيز الطعام... فيديو

الجيش الإسرائيلي يحول مسجدا في معبر رفح إلى صالة لتجهيز الطعام... فيديو

سبوتنيك عربي

أظهر مقطع فيديو متداول قيام الجيش الإسرائيلي بتحويل مسجد في معبر رفح الحدودي مع مصر إلى صالة لتجهيز الطعام. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T19:06+0000

2024-06-13T19:06+0000

2024-06-13T19:06+0000

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ويظهر في المقطع المنشور على منصة "إكس"، جنود إسرائيليون وهم يعدّون الطعام داخل حرم المسجد، قبل أن يخرج مصور المقطع من المكان ليتبين أنه في معبر رفح الحدودي.ويظهر في المقطع أيضا عدد كبير من الدبابات والمدرعات والآليات في ساحة واسعة ثم صالة كبار الشخصيات، وبينما يلتف المصور يظهر المكان الذي جاء منه ليتبين أنه مسجد.يذكر أنه في شهر مايو/ أيار الماضي، سيطرت القوات الإسرائيلية على معبر رفح، الواقع جنوبي قطاع غزة، وتوقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى القطاع.يأتي ذلك وسط تسارع وتيرة التصعيد الميداني في مدينة رفح في قطاع غزة المحاذية للحدود المصرية، مع إصرار إسرائيل على تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في المدينة التي تضم 1.5 مليون فلسطيني، ووسط رفض إقليمي ودولي لتلك الخطوة، التي يُخشى أن تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية هائلة.

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