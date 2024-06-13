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الجيش الإسرائيلي يحول مسجدا في معبر رفح إلى صالة لتجهيز الطعام... فيديو
الجيش الإسرائيلي يحول مسجدا في معبر رفح إلى صالة لتجهيز الطعام... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهر مقطع فيديو متداول قيام الجيش الإسرائيلي بتحويل مسجد في معبر رفح الحدودي مع مصر إلى صالة لتجهيز الطعام. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T19:06+0000
2024-06-13T19:06+0000
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ويظهر في المقطع المنشور على منصة "إكس"، جنود إسرائيليون وهم يعدّون الطعام داخل حرم المسجد، قبل أن يخرج مصور المقطع من المكان ليتبين أنه في معبر رفح الحدودي.ويظهر في المقطع أيضا عدد كبير من الدبابات والمدرعات والآليات في ساحة واسعة ثم صالة كبار الشخصيات، وبينما يلتف المصور يظهر المكان الذي جاء منه ليتبين أنه مسجد.يذكر أنه في شهر مايو/ أيار الماضي، سيطرت القوات الإسرائيلية على معبر رفح، الواقع جنوبي قطاع غزة، وتوقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى القطاع.يأتي ذلك وسط تسارع وتيرة التصعيد الميداني في مدينة رفح في قطاع غزة المحاذية للحدود المصرية، مع إصرار إسرائيل على تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في المدينة التي تضم 1.5 مليون فلسطيني، ووسط رفض إقليمي ودولي لتلك الخطوة، التي يُخشى أن تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية هائلة.
https://sarabic.ae/20240613/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لا-يمكن-أن-تحكم-السلطة-الفلسطينية-قطاع-غزة-فيديو-1089835980.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يحول مسجدا في معبر رفح إلى صالة لتجهيز الطعام... فيديو

19:06 GMT 13.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أظهر مقطع فيديو متداول قيام الجيش الإسرائيلي بتحويل مسجد في معبر رفح الحدودي مع مصر إلى صالة لتجهيز الطعام.
ويظهر في المقطع المنشور على منصة "إكس"، جنود إسرائيليون وهم يعدّون الطعام داخل حرم المسجد، قبل أن يخرج مصور المقطع من المكان ليتبين أنه في معبر رفح الحدودي.
ويظهر في المقطع أيضا عدد كبير من الدبابات والمدرعات والآليات في ساحة واسعة ثم صالة كبار الشخصيات، وبينما يلتف المصور يظهر المكان الذي جاء منه ليتبين أنه مسجد.
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكن أن تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة... فيديو
17:57 GMT
يذكر أنه في شهر مايو/ أيار الماضي، سيطرت القوات الإسرائيلية على معبر رفح، الواقع جنوبي قطاع غزة، وتوقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى القطاع.
يأتي ذلك وسط تسارع وتيرة التصعيد الميداني في مدينة رفح في قطاع غزة المحاذية للحدود المصرية، مع إصرار إسرائيل على تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في المدينة التي تضم 1.5 مليون فلسطيني، ووسط رفض إقليمي ودولي لتلك الخطوة، التي يُخشى أن تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية هائلة.
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