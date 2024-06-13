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الصين: اقتصادنا القوي قادر على الصمود في وجه التقلبات الدولية
الصين: اقتصادنا القوي قادر على الصمود في وجه التقلبات الدولية
سبوتنيك عربي
أكدت بكين، اليوم الخميس، أن "الاقتصاد الصيني يتمتع بالقوة اللازمة للمضي قدما ومواجهة العواصف في مواجهة الظروف الدولية المعقدة والمتقلبة، وتقف الصين على استعداد... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T13:43+0000
2024-06-13T13:43+0000
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أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، بهذه التصريحات في الوقت الذي رفع فيه البنك الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، توقعات النمو الاقتصادي للصين لعام 2024 من 4.5% إلى 4.8%، وفقا لبيان رسمي من الوزارة الصينية.وقال لين: "لقد أخذنا علما بتقرير البنك الدولي، فضلا عن حقيقة أن صندوق النقد الدولي رفع مؤخرا توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لهذا العام مرة أخرى، بنسبة 0.4 نقطة مئوية عن توقعاته في نيسان/ أبريل".وذكر البنك الدولي أن صادرات السلع الصينية والأنشطة الاقتصادية الأخرى كانت أقوى من المتوقع، وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن التجارة الخارجية للسلع في البلاد نمت بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.وتابع: "باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد ظلت مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي كبيرة لفترة طويلة، فضلا عن أن النمو المستدام والمستقر للاقتصاد الصيني، يمثل دفعة هائلة لتعافي الاقتصاد العالمي".وأشار لين إلى أن الدراسات السابقة التي أجراها صندوق النقد الدولي أظهرت أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، ستؤدي في المتوسط، إلى زيادة مستوى الإنتاج في الاقتصادات الأخرى بنسبة 0.3% على المدى المتوسط.
https://sarabic.ae/20240605/الكرملين-أمريكا-لا-تستطيع-التحدث-مع-الصين-بلهجة-التهديد-فهي-أكبر-اقتصاد-في-العالم---1089534583.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار

الصين: اقتصادنا القوي قادر على الصمود في وجه التقلبات الدولية

13:43 GMT 13.06.2024
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
علم الصين
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
تابعنا عبر
أكدت بكين، اليوم الخميس، أن "الاقتصاد الصيني يتمتع بالقوة اللازمة للمضي قدما ومواجهة العواصف في مواجهة الظروف الدولية المعقدة والمتقلبة، وتقف الصين على استعداد لتقاسم مكاسب وفرص التنمية العالية الجودة مع العالم، والتكاتف في تعزيز عملية التحديث العالمية".
أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، بهذه التصريحات في الوقت الذي رفع فيه البنك الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، توقعات النمو الاقتصادي للصين لعام 2024 من 4.5% إلى 4.8%، وفقا لبيان رسمي من الوزارة الصينية.
وقال لين: "لقد أخذنا علما بتقرير البنك الدولي، فضلا عن حقيقة أن صندوق النقد الدولي رفع مؤخرا توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لهذا العام مرة أخرى، بنسبة 0.4 نقطة مئوية عن توقعاته في نيسان/ أبريل".

وأشار إلى أن "المراجعة التصاعدية لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين من قبل المزيد من المنظمات الدولية، تظهر بشكل كامل ثقة المجتمع الدولي في النمو الاقتصادي للبلاد".

وذكر البنك الدولي أن صادرات السلع الصينية والأنشطة الاقتصادية الأخرى كانت أقوى من المتوقع، وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن التجارة الخارجية للسلع في البلاد نمت بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
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وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان: "سواء كانت الصين الدولة الصناعية الكبرى، في العالم التي توفر سلعا بأسعار معقولة لأسواق مختلف البلدان، أو الدولة المستهلكة الرئيسية في العالم التي تخلق الطلب على منتجات مختلف البلدان، فقد لعبت بكين دورا إيجابيا وملموسا".

وتابع: "باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد ظلت مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي كبيرة لفترة طويلة، فضلا عن أن النمو المستدام والمستقر للاقتصاد الصيني، يمثل دفعة هائلة لتعافي الاقتصاد العالمي".
وأشار لين إلى أن الدراسات السابقة التي أجراها صندوق النقد الدولي أظهرت أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، ستؤدي في المتوسط، إلى زيادة مستوى الإنتاج في الاقتصادات الأخرى بنسبة 0.3% على المدى المتوسط.
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