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بايدن: الولايات المتحدة لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا بموجب الاتفاقية الأمنية
بايدن: الولايات المتحدة لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا بموجب الاتفاقية الأمنية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا بموجب الاتفاقية الأمنية بين البلدين ولكن ستزودها بالأسلحة... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T19:28+0000
2024-06-13T19:28+0000
2024-06-13T19:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بايدن، في مؤتمر صحفي على هامش قمة قادة مجموعة السبع في إيطاليا، بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع زيلينسكي: "مهمتنا هي تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية والردع. وتعتزم الولايات المتحدة ضمان حصول أوكرانيا على كليهما - ليس عن طريق إرسال قواتنا، ولكن عن طريق إمدادها بالأسلحة والذخيرة".وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم تأخير تسليم الدفاع الجوي للعملاء الأجانب حتى يتم تلبية احتياجات أوكرانيا.ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، وفلاديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية بين واشنطن وكييف مدتها 10 سنوات، حسبما ذكرت وكالة بريطانية.وذكرت الوكالة أنه بموجب شروط الاتفاق، سيجتمع المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون خلال 24 ساعة في حالة وقوع هجوم مسلح ضد أوكرانيا لمناقشة الرد.وأوضح سوليفان: "لقد طلبوا (في كييف) الأسلحة والدعم، ولم يطلبوا من قواتنا الانضمام إلى القتال. وهذا الاتفاق لا يتضمن أي التزام باستخدام قواتنا للدفاع عن أوكرانيا".كما أشار إلى أن الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لا تتضمن أرقامًا محددة بالدولار، بل تتضمن الالتزام بالعمل مع الكونغرس بشأن التمويل.
https://sarabic.ae/20240613/ستولتنبرغ-الناتو-يرحب-بالقمة-بشأن-أوكرانيا-لكن-الحلف-سيستمر-في-توريد-الأسلحة-1089836155.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: الولايات المتحدة لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا بموجب الاتفاقية الأمنية
19:28 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 19:44 GMT 13.06.2024)
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا بموجب الاتفاقية الأمنية بين البلدين ولكن ستزودها بالأسلحة والذخيرة.
وقال بايدن، في مؤتمر صحفي على هامش قمة قادة مجموعة السبع في إيطاليا، بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع زيلينسكي: "مهمتنا هي تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية والردع. وتعتزم الولايات المتحدة ضمان حصول أوكرانيا على كليهما - ليس عن طريق إرسال قواتنا، ولكن عن طريق إمدادها بالأسلحة والذخيرة".
وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم تأخير تسليم الدفاع الجوي للعملاء الأجانب حتى يتم تلبية احتياجات أوكرانيا.
ووفقا له، فإنه لم يغير موقفه السلبي تجاه استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، وفلاديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية بين واشنطن وكييف مدتها 10 سنوات، حسبما ذكرت وكالة بريطانية.
وأوضحت الوكالة أن "الاتفاق يعتبر خطوة نحو عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".
وذكرت الوكالة أنه بموجب شروط الاتفاق، سيجتمع المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون خلال 24 ساعة في حالة وقوع هجوم مسلح ضد أوكرانيا لمناقشة الرد.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد أعلن أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستوقع اليوم اتفاقية أمنية مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقية لا تشمل إرسال قوات أمريكية لأوكرانيا.
وأوضح سوليفان: "لقد طلبوا (في كييف) الأسلحة والدعم، ولم يطلبوا من قواتنا الانضمام إلى القتال. وهذا الاتفاق لا يتضمن أي التزام باستخدام قواتنا للدفاع عن أوكرانيا".
كما أشار إلى أن الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لا تتضمن أرقامًا محددة بالدولار، بل تتضمن الالتزام بالعمل مع الكونغرس بشأن التمويل.