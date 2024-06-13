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https://sarabic.ae/20240613/تايوان-ترصد-23-طائرة-و7-سفن-حربية-صينية-بالقرب-من-الجزيرة-1089802924.html
تايوان ترصد 23 طائرة و7 سفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة
تايوان ترصد 23 طائرة و7 سفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 23 طائرة و7 سفن عسكرية صينية بالقرب من الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T03:40+0000
2024-06-13T03:40+0000
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين
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بكين - سبوتنيك. وجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التايوانية فجر اليوم الخميس عبر حسابها على منصة "إكس".وقالت الوزارة: "ابتداءً من الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت موسكو) في 12 يونيو إلى 06:00 اليوم (الخميس) 13 يونيو، رصدت القوات المسلحة التايوانية 23 طائرة و7 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان".وأشارت إلى أن 19 طائرة من الطائرات التي جرى رصدها عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان أو دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي.وازداد الوضع حول تايوان توتراً بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في أغسطس 2022. وأدانت السلطات الصينية، التي تعتبر تايوان منطقة صينية، زيارة بيلوسي، واصفة إياها بأنها دعم أمريكي للانفصالية التايوانية. ورداً على هذه الزيارة، أجرت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240602/وزير-الدفاع-الصيني-محذرا-أي-شخص-يجرؤ-على-فصل-تايوان-عن-بكين-لا-بد-من-تحطيمه-إربا-فيديو-1089425516.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين

تايوان ترصد 23 طائرة و7 سفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة

03:40 GMT 13.06.2024
© AP Photo / Kin Cheungالجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية
الجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Kin Cheung
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 23 طائرة و7 سفن عسكرية صينية بالقرب من الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بكين - سبوتنيك. وجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التايوانية فجر اليوم الخميس عبر حسابها على منصة "إكس".
وزير الدفاع الصيني، دونغ جون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
وزير الدفاع الصيني محذرا: أي شخص يجرؤ على فصل تايوان عن بكين لا بد من تحطيمه إربا.. فيديو
2 يونيو, 06:51 GMT
وقالت الوزارة: "ابتداءً من الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت موسكو) في 12 يونيو إلى 06:00 اليوم (الخميس) 13 يونيو، رصدت القوات المسلحة التايوانية 23 طائرة و7 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان".
وأشارت إلى أن 19 طائرة من الطائرات التي جرى رصدها عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان أو دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي.
وازداد الوضع حول تايوان توتراً بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في أغسطس 2022. وأدانت السلطات الصينية، التي تعتبر تايوان منطقة صينية، زيارة بيلوسي، واصفة إياها بأنها دعم أمريكي للانفصالية التايوانية. ورداً على هذه الزيارة، أجرت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.
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