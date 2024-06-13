https://sarabic.ae/20240613/تايوان-ترصد-23-طائرة-و7-سفن-حربية-صينية-بالقرب-من-الجزيرة-1089802924.html

تايوان ترصد 23 طائرة و7 سفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة

تايوان ترصد 23 طائرة و7 سفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 23 طائرة و7 سفن عسكرية صينية بالقرب من الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T03:40+0000

2024-06-13T03:40+0000

2024-06-13T03:40+0000

أخبار تايوان

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الصين

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بكين - سبوتنيك. وجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التايوانية فجر اليوم الخميس عبر حسابها على منصة "إكس".وقالت الوزارة: "ابتداءً من الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت موسكو) في 12 يونيو إلى 06:00 اليوم (الخميس) 13 يونيو، رصدت القوات المسلحة التايوانية 23 طائرة و7 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان".وأشارت إلى أن 19 طائرة من الطائرات التي جرى رصدها عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان أو دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي.وازداد الوضع حول تايوان توتراً بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في أغسطس 2022. وأدانت السلطات الصينية، التي تعتبر تايوان منطقة صينية، زيارة بيلوسي، واصفة إياها بأنها دعم أمريكي للانفصالية التايوانية. ورداً على هذه الزيارة، أجرت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين