https://sarabic.ae/20240613/صحفي-في-سبوتنيك-أفغانستان-يعود-إلى-العمل-بعد-إصابته-بالقرب-من-بيلغورود---1089832755.html

صحفي في "سبوتنيك أفغانستان" يعود إلى العمل بعد إصابته بالقرب من بيلغورود

صحفي في "سبوتنيك أفغانستان" يعود إلى العمل بعد إصابته بالقرب من بيلغورود

سبوتنيك عربي

عاد الصحفي في "سبوتنيك أفغانستان"، خيبر عكيفي، إلى العمل بعد إصابته عندما تحطمت طائرة أوكرانية من دون طيار على مشارف بيلغورود العام الماضي. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T15:57+0000

2024-06-13T15:57+0000

2024-06-13T16:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال الصحفي عكيفي: "أنا أعود ببطء إلى الحياة السابقة. ومع ذلك، ربما لن أتمكن من الوصول إلى الحياة السابقة، ولقد قسمنا أنا وزوجتي حياتنا بالفعل إلى هذا وذاك، وآمل أن نكتسب القوة في هذه المأساة لقد حدث ذلك، كالعادة، تفقد شيئًا ما في الحياة، وتحصل على شيء ما - لقد خسرت الكثير، لكنني أدركت أنني لست في بلد أجنبي ولست غريبًا. لقد تغير هذا كثيرًا في نظرتي للعالم".والتقى الصحفي في "سبوتنيك أفغانستان"، اليوم الخميس، برفقة والديه - الأب شاه سلطان والأم مليكة - مع المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليف، وقدموا له رسالة شكر وسجادة أفغانية.وبدوره، قال كيسيليف: "بالنسبة لي، أعظم ما يسعدني هو أنكم أناس أصحاء وأقوياء، أريد أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن جميع الأشخاص الذين التقوا بخيبر، سواء كنت أعرفهم أم لا، كانوا أطباء، وسائقين، وطياري مروحية، الجميع - كل شخص عامل خيبر بكل اللطف الممكن، لست أنا فقط".أصيب خيبر عكيفي، الذي يحمل الجنسية الروسية، وزوجته أوليسيا، بجروح خطيرة ليلة 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما سقطت طائرة أوكرانية من دون طيار على المنزل الواقع على مشارف بيلغورود حيث كانا يقيمان. وتوفيت ابنتهما أمينة البالغة من العمر أربع سنوات ووالدا الزوجة في الحريق. أصيب الصحفي بصدمة شديدة نتيجة الانفجار، وحروق في 15 في المئة من جسده، وكسور في الضلوع، وتلف في الحوض، وكدمات في الدماغ. تم علاج عكيفي في مركز فيشنيفسكي الوطني للأبحاث الطبية للجراحة في موسكو في أوائل فبراير/ شباط الفائت.

https://sarabic.ae/20240613/الخارجية-الروسية-تدين-صمت-المنظات-الدولية-حيال-استهداف-نظام-كييف-صحفيين-روس--1089828726.html

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