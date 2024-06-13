https://sarabic.ae/20240613/ليبيا-حكومة-الوحدة-الوطنية-تبحث-مع-السفير-الروسي-تفعيل-التعاون-المشترك-1089833381.html
ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تبحث مع السفير الروسي تفعيل التعاون المشترك
ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تبحث مع السفير الروسي تفعيل التعاون المشترك
سبوتنيك عربي
بحث المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر الباعور، مع سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، سبل تعزيز... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T16:20+0000
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وجرى خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الأربعاء، مناقشة المصالح المشتركة تعزيز العلاقات بين البلدين ليبيا وروسيا الاتحادية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وتابع البيان: "من خلال هذا اللقاء، قدم الباعور السفير الروسي خالص التهاني لدولة روسيا، بمناسبة اليوم الوطني الروسي، والذي صادف الأربعاء، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار".وفي الشهر الماضي، وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله لافي، والقائم بأعمال وزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية نادر طاهر الباور، إلى موسكو في زيارة عمل.وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن النائب بالمجلس عبد الله اللافي، والمكلف بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، السيد طاهر الباعور، أجريا مباحثات مع لافروف في موسكو.وأكد اللافي أهمية العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين في عدد من المجالات الثنائية، مشيرا إلى أن روسيا لها دور إيجابي وبناء لصالح الاستقرار في ليبيا وفي دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5".وتناول اللقاء تفعيل عمل اللجنة المشتركة، وبحث سبل استئناف عملها، وعودة الشركات الروسية إلى ليبيا، لاسيما في قطاعات النفط والغاز، والبنية التحتية.وأكد طاهر الباعور، المكلف بأعمال وزارة الخارجية، عمق العلاقات بين الطرفين، وتناول دور بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في تسيير العملية السياسية والأمنية في البلاد، مع التأكيد على ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي والتمهيد إلى انتخابات توافقية نزيهة في أقرب وقت.
https://sarabic.ae/20240513/لافروف-يلتقي-بوفد-ليبي-ويبحث-معه-آفاق-استئناف-عمل-اللجنة-الحكومية-المشتركة-1088809362.html
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أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تبحث مع السفير الروسي تفعيل التعاون المشترك
بحث المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر الباعور، مع سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، سبل تعزيز التعاون وآليات تفعيل نتائج زيارة الوفد الليبي إلى موسكو، الشهر الماضي.
وجرى خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الأربعاء، مناقشة المصالح المشتركة تعزيز العلاقات بين البلدين ليبيا وروسيا الاتحادية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وتابع البيان: "من خلال هذا اللقاء، قدم الباعور السفير الروسي خالص التهاني لدولة روسيا، بمناسبة اليوم الوطني الروسي، والذي صادف الأربعاء، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار".
وفي الشهر الماضي، وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله لافي، والقائم بأعمال وزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية نادر طاهر الباور، إلى موسكو في زيارة عمل.
وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن النائب بالمجلس عبد الله اللافي، والمكلف بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، السيد طاهر الباعور، أجريا مباحثات مع لافروف في موسكو.
وأكد اللافي أهمية العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين في عدد من المجالات الثنائية، مشيرا إلى أن روسيا لها دور إيجابي وبناء لصالح الاستقرار في ليبيا وفي دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5".
وتناول اللقاء تفعيل عمل اللجنة المشتركة، وبحث سبل استئناف عملها، وعودة الشركات الروسية إلى ليبيا، لاسيما في قطاعات النفط والغاز، والبنية التحتية.
وأكد طاهر الباعور، المكلف بأعمال وزارة الخارجية
، عمق العلاقات بين الطرفين، وتناول دور بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في تسيير العملية السياسية والأمنية في البلاد، مع التأكيد على ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي والتمهيد إلى انتخابات توافقية نزيهة في أقرب وقت.