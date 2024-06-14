https://sarabic.ae/20240614/أنطونوف-السفارة-الروسية-أثارت-مرارا-وتكرارا-قضية-اضطهاد-الروس-في-الولايات-المتحدة-1089877976.html

أنطونوف: السفارة الروسية أثارت مرارا وتكرارا قضية اضطهاد الروس في الولايات المتحدة

أنطونوف: السفارة الروسية أثارت مرارا وتكرارا قضية اضطهاد الروس في الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف لوكالة "سبوتنيك"، ليل الجمعة/السبت، إن السفارة الروسية في الولايات المتحدة أثارت مرارا مسألة اضطهاد الروس مع... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T23:29+0000

2024-06-14T23:29+0000

2024-06-14T23:30+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أنطونوف

روسيا

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وأضاف أنطونوف، "لقد أثرنا هذه القضية مراراً وتكراراً في محادثاتنا مع المسؤولين الأمريكيين. لقد أرسلنا مذكرات دبلوماسية إلى وزارة الخارجية واتصلنا بالبيت الأبيض".وأوضح السفير الروسي في واشنطن: "لم يكن هناك رد فعل واضح".

https://sarabic.ae/20240613/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-روسيا-سترد-على-سياسة-المواجهة-التي-تفرضها-الولايات-المتحدة-1089802379.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, أنطونوف, روسيا