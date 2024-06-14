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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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183 د
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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أنطونوف: السفارة الروسية أثارت مرارا وتكرارا قضية اضطهاد الروس في الولايات المتحدة
أنطونوف: السفارة الروسية أثارت مرارا وتكرارا قضية اضطهاد الروس في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف لوكالة "سبوتنيك"، ليل الجمعة/السبت، إن السفارة الروسية في الولايات المتحدة أثارت مرارا مسألة اضطهاد الروس مع... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T23:29+0000
2024-06-14T23:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أنطونوف
روسيا
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وأضاف أنطونوف، "لقد أثرنا هذه القضية مراراً وتكراراً في محادثاتنا مع المسؤولين الأمريكيين. لقد أرسلنا مذكرات دبلوماسية إلى وزارة الخارجية واتصلنا بالبيت الأبيض".وأوضح السفير الروسي في واشنطن: "لم يكن هناك رد فعل واضح".
https://sarabic.ae/20240613/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-روسيا-سترد-على-سياسة-المواجهة-التي-تفرضها-الولايات-المتحدة-1089802379.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أنطونوف, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أنطونوف, روسيا

أنطونوف: السفارة الروسية أثارت مرارا وتكرارا قضية اضطهاد الروس في الولايات المتحدة

23:29 GMT 14.06.2024 (تم التحديث: 23:30 GMT 14.06.2024)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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تابعنا عبر
قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف لوكالة "سبوتنيك"، ليل الجمعة/السبت، إن السفارة الروسية في الولايات المتحدة أثارت مرارا مسألة اضطهاد الروس مع السلطات المحلية، لكن لم يكن هناك رد واضح.
وأضاف أنطونوف، "لقد أثرنا هذه القضية مراراً وتكراراً في محادثاتنا مع المسؤولين الأمريكيين. لقد أرسلنا مذكرات دبلوماسية إلى وزارة الخارجية واتصلنا بالبيت الأبيض".
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا سترد على سياسة المواجهة التي تفرضها الولايات المتحدة
أمس, 01:28 GMT
وأوضح السفير الروسي في واشنطن: "لم يكن هناك رد فعل واضح".
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