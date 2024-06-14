https://sarabic.ae/20240614/أنطونوف-السفارة-الروسية-أثارت-مرارا-وتكرارا-قضية-اضطهاد-الروس-في-الولايات-المتحدة-1089877976.html
أنطونوف: السفارة الروسية أثارت مرارا وتكرارا قضية اضطهاد الروس في الولايات المتحدة
أنطونوف: السفارة الروسية أثارت مرارا وتكرارا قضية اضطهاد الروس في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف لوكالة "سبوتنيك"، ليل الجمعة/السبت، إن السفارة الروسية في الولايات المتحدة أثارت مرارا مسألة اضطهاد الروس مع... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T23:29+0000
2024-06-14T23:29+0000
2024-06-14T23:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أنطونوف
روسيا
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وأضاف أنطونوف، "لقد أثرنا هذه القضية مراراً وتكراراً في محادثاتنا مع المسؤولين الأمريكيين. لقد أرسلنا مذكرات دبلوماسية إلى وزارة الخارجية واتصلنا بالبيت الأبيض".وأوضح السفير الروسي في واشنطن: "لم يكن هناك رد فعل واضح".
https://sarabic.ae/20240613/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-روسيا-سترد-على-سياسة-المواجهة-التي-تفرضها-الولايات-المتحدة-1089802379.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أنطونوف, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أنطونوف, روسيا
أنطونوف: السفارة الروسية أثارت مرارا وتكرارا قضية اضطهاد الروس في الولايات المتحدة
23:29 GMT 14.06.2024 (تم التحديث: 23:30 GMT 14.06.2024)
قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف لوكالة "سبوتنيك"، ليل الجمعة/السبت، إن السفارة الروسية في الولايات المتحدة أثارت مرارا مسألة اضطهاد الروس مع السلطات المحلية، لكن لم يكن هناك رد واضح.
وأضاف أنطونوف، "لقد أثرنا هذه القضية مراراً وتكراراً في محادثاتنا مع المسؤولين الأمريكيين
. لقد أرسلنا مذكرات دبلوماسية إلى وزارة الخارجية واتصلنا بالبيت الأبيض".
وأوضح السفير الروسي في واشنطن: "لم يكن هناك رد فعل واضح".