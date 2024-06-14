https://sarabic.ae/20240614/الجمعية-الوطنية-لجنوب-أفريقيا-تعيد-انتخاب-سيريل-رامافوزا-رئيسا-للبلاد-1089877379.html

الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا تعيد انتخاب سيريل رامافوزا رئيسا للبلاد

الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا تعيد انتخاب سيريل رامافوزا رئيسا للبلاد

سبوتنيك عربي

أعادت الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا، ليل الجمعة/السبت، انتخاب سيريل رامافوزا رئيسًا للبلاد. 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T21:52+0000

2024-06-14T21:52+0000

2024-06-14T22:08+0000

جنوب أفريقيا

رامافوزا

العالم

إعادة انتخاب

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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، ريموند زوندو، في تصريحات بثتها قناة "إس.آيه.بي.سي" التلفزيونية، "أعلن أن فخامة سيريل رامافوزا هو الرئيس المنتخب".ومطلع الشهر الجاري، أعلنت مفوضية الانتخابية حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي ينتمي إليه الرئيس، على 159 مقعدًا في الجمعية الوطنية، وحصل حزب التحالف الديمقراطي [المعارض] على 87 مقعدًا".وكان الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، أعلن خلال مؤتمر صحافي عشية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد "التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن ضرورة العمل سوياً"، موضحًا أن الائتلاف "يتمحور حول الوسط" بعد أن رفضت أحزاب اليسار الانضمام إليه، وسيتيح تشكيل "حكومة وحدة وطنية".وفي جنوب أفريقيا يُنتخب رئيس الجمهورية من بين أعضاء البرلمان في اقتراع سرّي. وبعد انتخابه يعين الرئيس وزراء حكومته.ومنذ سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عام 1994، يحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على الأغلبية في البرلمان. وبناء على ذلك، كان جميع رؤساء البلاد على مدى السنوات الـ30 الماضية، مرشحين من قبل الحزب، الذي وافق على ترشيح رامافوزا مجددًا للدورة الحالية.وفي الانتخابات السابقة لعام 2019، حصل حزب "المؤتمر الوطني" على 57.5% من الأصوات، ليحصد 230 مقعد من أصل 400 في البرلمان.وتعد الانتخابات الحالية هي الأكثر تنافسية في تاريخ البلاد، بسبب التعديلات المعتمدة مؤخرًا على قانون الانتخابات، والتي سمحت بمشاركة مرشحين مستقلين للمرة الأولى في تاريخ جنوب أفريقيا. حيث تم تسجيل نحو 14.5 ألف مرشح في الانتخابات العامة، بينما أدلى أكثر من 16 مليون شخص بأصواتهم في الانتخابات.

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جنوب أفريقيا, رامافوزا, العالم, إعادة انتخاب