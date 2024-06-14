https://sarabic.ae/20240614/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لعدد-من-الطائرات-المسيرة-في-مقاطعة-روستوف-دون-وقوع-إصابات-1089841445.html
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لعدد من الطائرات المسيرة في مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لعدد من الطائرات المسيرة في مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الجمعة، عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم واسع النطاق تشنه الطائرات المسيرة في مقاطعة روستوف،... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T01:46+0000
2024-06-14T01:46+0000
2024-06-14T01:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روستوف
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف في حسابه الرسمي على "تلغرام": أن "قوات الدفاع الجوي نجحت في صد هجوم واسع النطاق بطائرات بدون طيار على أراضي مقاطعة روستوف، وتم تدمير الطائرات بدون طيار في عدة تجمعات سكنية في المنطقة، وبحسب المعلومات الأولية دون وقوع ضحايا، ويجرى التأكد من العواقب على الأرض".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sarabic.ae/20240613/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-45-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1089841019.html
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روستوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روستوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لعدد من الطائرات المسيرة في مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الجمعة، عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم واسع النطاق تشنه الطائرات المسيرة في مقاطعة روستوف، وبحسب المعلومات الأولية دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب غولوبيف في حسابه الرسمي على "تلغرام": أن "قوات الدفاع الجوي نجحت في صد هجوم واسع النطاق بطائرات بدون طيار على أراضي مقاطعة روستوف، وتم تدمير الطائرات بدون طيار في عدة تجمعات سكنية في المنطقة، وبحسب المعلومات الأولية دون وقوع ضحايا، ويجرى التأكد من العواقب على الأرض".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.