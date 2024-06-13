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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240613/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-45-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1089841019.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 45 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 45 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 45 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 126 مقذوفًا من عيارات مختلفة. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T23:24+0000
2024-06-13T23:24+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 45 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 23 منها على محور دونيتسك و17 على محور غورلوفكا و5 على محور دوكوتشيفسك".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 126 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة أربعة آخرين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 27 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240612/الجيش-الروسي-يحسن-مواقع-تمركزه-داخل-عدة-مناطق-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1089780193.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 45 مرة خلال اليوم الماضي

23:24 GMT 13.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 45 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 126 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 45 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 23 منها على محور دونيتسك و17 على محور غورلوفكا و5 على محور دوكوتشيفسك".
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحسن مواقع تمركزه داخل عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 11:35 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 126 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة أربعة آخرين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 27 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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