https://sarabic.ae/20240613/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-45-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1089841019.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 45 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 45 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 45 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 126 مقذوفًا من عيارات مختلفة. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T23:24+0000
2024-06-13T23:24+0000
2024-06-13T23:24+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 45 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 23 منها على محور دونيتسك و17 على محور غورلوفكا و5 على محور دوكوتشيفسك".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 126 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة أربعة آخرين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 27 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240612/الجيش-الروسي-يحسن-مواقع-تمركزه-داخل-عدة-مناطق-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1089780193.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 45 مرة خلال اليوم الماضي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 45 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 126 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 45 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 23 منها على محور دونيتسك و17 على محور غورلوفكا و5 على محور دوكوتشيفسك".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 126 مقذوفًا مختلفة العيارات
. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة أربعة آخرين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 27 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،
على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.