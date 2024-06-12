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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240612/الجيش-الروسي-يحسن-مواقع-تمركزه-داخل-عدة-مناطق-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1089780193.html
الجيش الروسي يحسن مواقع تمركزه داخل عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحسن مواقع تمركزه داخل عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حسنت من مواقع تمركزها في عدة مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T11:35+0000
2024-06-12T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي، ودحرت تشكيلات ألوية المشاة 23 و110 الآلية، و25 المحمولة جواً، و144 مشاة من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق نوفوالكساندروفكا، ونوفوبوكروفسكوي، ونوفغورودسكوي، وكالينوفو، وفوزدفيزهينكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".وصدت القوات الروسية سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية الهجوم الجوي 24 و 47 الآلية و78 للقوات المسلحة الأوكرانية.وسيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" (الشرق) للقوات الروسية مواقع أكثر فائدة، كما هزمت القوة البشرية والمعدات للواء 21 من الحرس الوطني لأوكرانيا ولواء الدفاع الأرضي 123 و102 في مناطق نسكوتشنوي وفيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 فردًا عسكريًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وست مركبات، ومركبتين قتاليتين من طراز "فامبير" عيار 122 ملم.ودحرت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والتجهيزات لتشكيلات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 35 مشاة البحرية في مناطق كامينسكوي وبياتيخاتكي وستيبوفو في مقاطعة زابوروجيه ولفوفو في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 80 عسكريًا وثلاث مركبات ومدفعا ذاتية الدفع عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسعة صواريخ تكتيكية تنفيذية من طراز "أتاكمز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقنبلتين موجهتين من نوع "هامر" مصنوعة في فرنسا، وثلاثة صواريخ "ألدر"، بالإضافة إلى 61 مركبة جوية من دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25"
https://sarabic.ae/20240612/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-ضخمة-تستهدف-منشآت-عسكرية-أوكرانية-مهمة-1089779495.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يحسن مواقع تمركزه داخل عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية

11:35 GMT 12.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حسنت من مواقع تمركزها في عدة مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي، ودحرت تشكيلات ألوية المشاة 23 و110 الآلية، و25 المحمولة جواً، و144 مشاة من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق نوفوالكساندروفكا، ونوفوبوكروفسكوي، ونوفغورودسكوي، وكالينوفو، وفوزدفيزهينكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".
وصدت القوات الروسية سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية الهجوم الجوي 24 و 47 الآلية و78 للقوات المسلحة الأوكرانية.

وبلغت خسائر العدو نحو 350 عسكريًا ودبابة وعربتي مشاة قتالية ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "إم 777" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، وفقا للدفاع الروسية.

وسيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" (الشرق) للقوات الروسية مواقع أكثر فائدة، كما هزمت القوة البشرية والمعدات للواء 21 من الحرس الوطني لأوكرانيا ولواء الدفاع الأرضي 123 و102 في مناطق نسكوتشنوي وفيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 فردًا عسكريًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وست مركبات، ومركبتين قتاليتين من طراز "فامبير" عيار 122 ملم.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضخمة تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية مهمة
11:21 GMT
ودحرت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والتجهيزات لتشكيلات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 35 مشاة البحرية في مناطق كامينسكوي وبياتيخاتكي وستيبوفو في مقاطعة زابوروجيه ولفوفو في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 80 عسكريًا وثلاث مركبات ومدفعا ذاتية الدفع عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهزم الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات قوات القوات الروسية تراكمات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 113 منطقة، وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسعة صواريخ تكتيكية تنفيذية من طراز "أتاكمز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقنبلتين موجهتين من نوع "هامر" مصنوعة في فرنسا، وثلاثة صواريخ "ألدر"، بالإضافة إلى 61 مركبة جوية من دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25"
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