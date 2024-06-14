https://sarabic.ae/20240614/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-مقاطعة-كورسك-1089841568.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة مقاطعة كورسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، في ساعات الفجر اليوم الجمعة، عن تدمير الدفاعات الجوية الروسية لخمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T02:01+0000
2024-06-14T02:01+0000
2024-06-14T02:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102295/90/1022959051_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b669bf5b2ebae835739a8878ef968eca.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تليغرام": "أسقط مقاتلو الدفاع الجوي خمس طائرات بدون طيار أوكرانية في سماء كورسك."وكان سميرنوف قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تهديد بوجود طائرات مسيرة في مقاطعة كورسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sarabic.ae/20240614/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لعدد-من-الطائرات-المسيرة-في-مقاطعة-روستوف-دون-وقوع-إصابات-1089841445.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102295/90/1022959051_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5f0784898160b894f28b01bd71a77a7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة مقاطعة كورسك
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، في ساعات الفجر اليوم الجمعة، عن تدمير الدفاعات الجوية الروسية لخمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تليغرام": "أسقط مقاتلو الدفاع الجوي خمس طائرات بدون طيار أوكرانية في سماء كورسك."
وكان سميرنوف قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تهديد بوجود طائرات مسيرة في مقاطعة كورسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.