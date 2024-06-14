https://sarabic.ae/20240614/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-مقاطعة-كورسك-1089841568.html

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة مقاطعة كورسك

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، في ساعات الفجر اليوم الجمعة، عن تدمير الدفاعات الجوية الروسية لخمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T02:01+0000

2024-06-14T02:01+0000

2024-06-14T02:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تليغرام": "أسقط مقاتلو الدفاع الجوي خمس طائرات بدون طيار أوكرانية في سماء كورسك."وكان سميرنوف قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تهديد بوجود طائرات مسيرة في مقاطعة كورسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sarabic.ae/20240614/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لعدد-من-الطائرات-المسيرة-في-مقاطعة-روستوف-دون-وقوع-إصابات-1089841445.html

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم