https://sarabic.ae/20240614/الصينيون-يحولون-حارس-سنغافورة-إلى-بطل-ويشكرونه-بـطرود-من-الأموال-1089865466.html

الصينيون يحولون حارس سنغافورة إلى "بطل" ويشكرونه بـ"طرود من الأموال"

الصينيون يحولون حارس سنغافورة إلى "بطل" ويشكرونه بـ"طرود من الأموال"

سبوتنيك عربي

كشف حارس مرمى منتخب سنغافورة المخضرم حسن ساني، أن أنصار منتخب الصين لكرة القدم أرسلوا له الأموال لشكره على دوره غير المتوقع في الحفاظ على أحلامهم في التأهل إلى... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T13:10+0000

2024-06-14T13:10+0000

2024-06-14T13:10+0000

مجتمع

رياضة

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وبات الحارس، البالغ من العمر 40 عاما، بطلاً بين ليلة وضحاها في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، بعد أن أسهمت تصدياته خلال مباراة سنغافورة وتايلاند في مساعدة الصين على التأهل إلى الدور التالي من تصفيات كأس العالم.وكانت آمال الصين في بلوغ الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 معلّقة بخيط رفيع بعد خسارتها 0-1 أمام كوريا الجنوبية في سيئول، الثلاثاء الفائت.في المقابل، كانت تايلاند تحتاج إلى الفوز على سنغافورة بفارق 3 أهداف في بانكوك، لتتجاوز الصين وتنتزع المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ما يعني القضاء على آمال الصين في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وكشف ساني لشبكة "سي إن إيه" في سنغافورة، أن أنصار منتخب الصين استخدموا حساب "عليباي" الخاص بمطعمه لتحويل الأموال إليه بعد أن تم تداول صور رمز الاستجابة السريعة (المربّع) للدفع عبر الإنترنت.وأعرب ساني عن دهشته لما يحصل له، لكنه تساءل عما إذا كان إرسال الأموال مقابل أدائه يعتبر قانونياً.ونقلت عنه "سي إن إيه"، قوله: "لقد استمتعت بالأمر لفترة من الوقت. شعرت أن المال يأتي إليّ"، من دون الكشف عن المبلغ الذي حصل عليه.بدأ ساني يحثّ المشجعين الصينيين على التوقف عن تحويل الأموال له، وقال في هذا الصدد: "أعتقد أن علينا أن نتوقف في مكان ما"، وفقا لـ"فرانس برس".وبدأ المواطنون والسياح الصينيون في سنغافورة يزورون مطعم ساني الواقع في الضواحي الشرقية للمدينة لشكره، حتى أن الطعام نفد من المطعم، الخميس، بسبب الطلب القوي، وفقاً لتقارير محلية.وختم: "من الواضح أن عائلتي صُدمت قليلاً من كل هذه الرسائل، لا سيما بناتي، فهن يتساءلن: "لماذا أرى وجهك في كل مكان؟".

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