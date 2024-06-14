https://sarabic.ae/20240614/الكرملين-المعايير-المزدوجة-أصبحت-سمة-أساسية-لموقف-الغرب-1089875345.html

الكرملين: المعايير المزدوجة أصبحت سمة أساسية لموقف الغرب

الكرملين: المعايير المزدوجة أصبحت سمة أساسية لموقف الغرب

سبوتنيك عربي

ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المعايير المزدوجة أصبحت سمة أساسية لموقف الغرب. 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T18:08+0000

2024-06-14T18:08+0000

2024-06-14T18:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، أنه "تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول رد فعل كييف والغرب على مبادرته"، ووصفها بأنها متوقعة.وأشار بيسكوف إلى أنه لا يوجد موعد نهائي للمقترحات التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتسوية السلمية في أوكرانيا، لكن الوضع على الجبهة يتغير بشكل ديناميكي، ويجب على كييف أن تأخذ ذلك في الاعتبار.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العالم يتغير بسرعة كبيرة، وأنه لن يعود كما كان من قبل لا في السياسة ولا في الاقتصاد.وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال مؤتمره الصحفي في مبنى وزارة الخارجية الروسية، وذلك على هامش اجتماعه مع وزير الخارجية سيرغي لافروف والفريق العامل ضمن الوزارة، حيث اعتبر أن أسس النظام العالمي متعدد الأقطاب تتشكل على أساس الواقع الجديد، لافتا إلى أن إرساء مبادئ التعددية القطبية في الشؤون الدولية يسمح للجميع بحل المشاكل الأكثر تعقيدا معا.وأضاف بوتين، أنه "المزيد والمزيد من الدول تسعى لتعزيز السيادة والاكتفاء الذاتي والهوية الوطنية والثقافية، وبلدان الجنوب والشرق في العالم تأتي في المقدمة، ودور أفريقيا وأمريكا اللاتينية آخذ في الازدياد، لقد تحدثنا دائماً، منذ الحقبة السوفييتية، عن أهمية هذه المناطق في العالم، لكن الديناميكيات اليوم مختلفة تماما".ولفت بوتين إلى أن بلاده ترى اهتماما متزايدا من الدول في صيغة "بريكس"، مؤكدا أن روسيا ستعمل على تسهيل الاندماج السلس للمشاركين الجدد في هذه المنظمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موسكو مهتمة بتطوير الحوار في الأمم المتحدة حول إنشاء نظام أمني غير قابل للتجزئة.وبشأن مصادر الأموال الروسية، قال الرئيس بوتين إنه بسرقة الأصول والأموال الروسية يخطو الغرب والأمريكيين خطوة أخرى نحو تدمير النظام الذي أنشأوه بأنفسهم، موضحا أن انعدام الثقة في العملات الغربية آخذ في الازدياد، والعالم يدرك أن أي شخص يمكن أن يكون التالي، مؤكدا أنه يمكن لأوروبا أن تحافظ على نفسها كأحد مراكز التنمية إذا حافظت على علاقات جيدة مع روسيا.

https://sarabic.ae/20240614/بوتين-هناك-ما-يقرب-من-700-ألف-عسكري-روسي-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089874768.html

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