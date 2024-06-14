https://sarabic.ae/20240614/الكرملين-واشنطن-تريد-القتال-ضد-روسيا-الاتحادية-بأيدي-الأوكرانيين-لذلك-ترفض-مبادرات-السلام-1089877857.html

الكرملين: واشنطن تريد القتال ضد روسيا الاتحادية بأيدي الأوكرانيين لذلك ترفض مبادرات السلام

الكرملين: واشنطن تريد القتال ضد روسيا الاتحادية بأيدي الأوكرانيين لذلك ترفض مبادرات السلام

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ترغب في مواصلة القتال مع روسيا بأيادي الأوكرانيين،... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T22:49+0000

2024-06-14T22:49+0000

2024-06-14T22:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الكرملين

روسيا

دميتري بيسكوف

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقطع فيديو نشر على قناة الصحفي بافل زاروبين في "تليغرام"، حول رد فعل الغرب على مبادرة الرئيس بوتين السلمية، "ما يقوله الأمريكيون، وما يقوله بعض الأوروبيين بشكل خاص، أمر مفهوم. إنهم بحاجة إلى مواصلة القتال ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين، حتى آخر أوكراني".وقال بوتين اليوم، في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، إنه لبدء المفاوضات، يجب على أوكرانيا سحب قواتها من كامل أراضي الأقاليم الروسية الجديدة - جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وأشار الرئيس الروسي إلى أن الأعمال القتالية ستتوقف فور موافقة كييف على هذا الشرط. ووفقًا للرئيس أيضًا، يجب على كييف أن تخطر رسميًا بتخليها عن خطط الانضمام إلى الناتو - تحتاج موسكو إلى وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية لأوكرانيا من أجل التوصل إلى تسوية سلمية.

https://sarabic.ae/20240614/بوتين-هناك-ما-يقرب-من-700-ألف-عسكري-روسي-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089874768.html

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الكرملين, روسيا, دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية