الكرملين: واشنطن تريد القتال ضد روسيا الاتحادية بأيدي الأوكرانيين لذلك ترفض مبادرات السلام

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146 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:40 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:03 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:20 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:54 GMT
6 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
توغل إسرائيلي جديد في رفح، واشنطن تندد بقرار اقتطاع أموال الفلسطينيين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240614/الكرملين-واشنطن-تريد-القتال-ضد-روسيا-الاتحادية-بأيدي-الأوكرانيين-لذلك-ترفض-مبادرات-السلام-1089877857.html
الكرملين: واشنطن تريد القتال ضد روسيا الاتحادية بأيدي الأوكرانيين لذلك ترفض مبادرات السلام
الكرملين: واشنطن تريد القتال ضد روسيا الاتحادية بأيدي الأوكرانيين لذلك ترفض مبادرات السلام
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ترغب في مواصلة القتال مع روسيا بأيادي الأوكرانيين،... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T22:49+0000
2024-06-14T22:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين
روسيا
دميتري بيسكوف
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقطع فيديو نشر على قناة الصحفي بافل زاروبين في "تليغرام"، حول رد فعل الغرب على مبادرة الرئيس بوتين السلمية، "ما يقوله الأمريكيون، وما يقوله بعض الأوروبيين بشكل خاص، أمر مفهوم. إنهم بحاجة إلى مواصلة القتال ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين، حتى آخر أوكراني".وقال بوتين اليوم، في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، إنه لبدء المفاوضات، يجب على أوكرانيا سحب قواتها من كامل أراضي الأقاليم الروسية الجديدة - جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وأشار الرئيس الروسي إلى أن الأعمال القتالية ستتوقف فور موافقة كييف على هذا الشرط. ووفقًا للرئيس أيضًا، يجب على كييف أن تخطر رسميًا بتخليها عن خطط الانضمام إلى الناتو - تحتاج موسكو إلى وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية لأوكرانيا من أجل التوصل إلى تسوية سلمية.
https://sarabic.ae/20240614/بوتين-هناك-ما-يقرب-من-700-ألف-عسكري-روسي-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089874768.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الكرملين, روسيا, دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين, روسيا, دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: واشنطن تريد القتال ضد روسيا الاتحادية بأيدي الأوكرانيين لذلك ترفض مبادرات السلام

22:49 GMT 14.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ترغب في مواصلة القتال مع روسيا بأيادي الأوكرانيين، وهذا ما يفسر رد الفعل السلبي للغرب على المقترحات السلمية لحل الأزمة الأوكرانية التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقطع فيديو نشر على قناة الصحفي بافل زاروبين في "تليغرام"، حول رد فعل الغرب على مبادرة الرئيس بوتين السلمية، "ما يقوله الأمريكيون، وما يقوله بعض الأوروبيين بشكل خاص، أمر مفهوم. إنهم بحاجة إلى مواصلة القتال ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين، حتى آخر أوكراني".
وقال بوتين اليوم، في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، إنه لبدء المفاوضات، يجب على أوكرانيا سحب قواتها من كامل أراضي الأقاليم الروسية الجديدة - جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع قادة الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: هناك ما يقرب من 700 ألف عسكري روسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
17:07 GMT
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الأعمال القتالية ستتوقف فور موافقة كييف على هذا الشرط. ووفقًا للرئيس أيضًا، يجب على كييف أن تخطر رسميًا بتخليها عن خطط الانضمام إلى الناتو - تحتاج موسكو إلى وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية لأوكرانيا من أجل التوصل إلى تسوية سلمية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. دعوات إسرائيلية لفرض نظام عسكري وبناء مستوطنات في غزةأمس, 13:11 GMT
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