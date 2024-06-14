باحث في الشأن الدولي: الغرب تلقى صفعات متتالية من روسيا ومن المستبعد أن يقدم أي ضمانات لها

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:40 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:03 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:20 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:54 GMT
6 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
توغل إسرائيلي جديد في رفح، واشنطن تندد بقرار اقتطاع أموال الفلسطينيين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240614/باحث-في-الشأن-الدولي-الغرب-تلقى-صفعات-متتالية-من-روسيا-ومن-المستبعد-أن-يقدم-أي-ضمانات-لها-1089876325.html
باحث في الشأن الدولي: الغرب تلقى صفعات متتالية من روسيا ومن المستبعد أن يقدم أي ضمانات لها
باحث في الشأن الدولي: الغرب تلقى صفعات متتالية من روسيا ومن المستبعد أن يقدم أي ضمانات لها
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الدولي، يسري عبيد، أن "مسألة تهدئة الجبهة على أوكرانيا وإيقاف التصعيد ضد روسيا مرتبط بشكل أساسي بالإدارة الأمريكية ونتائج الانتخابات... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T19:16+0000
2024-06-14T19:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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تقارير سبوتنيك
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وأوضح الباحث يسري في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه نزعة عدوانية تجاه روسيا ولا ينوي تخفيف الضغط، وإذا بقي رئيسا بعد الانتخابات فإن الأزمة ستزاداد تعقيدا، في حين إن نجح الرئيس السابق دونالد ترامب وأصبح رئيسا، فذلك يعني البدء بشكل فعلي بإنهاء الأزمة إذ قال سابقا أنه سينهي ما يحدث خلال يوم واحد، وسيجعل الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي يجلس على طاولة المفاوضات ويوقع اتفاقية سلام".واستبعد الباحث يسري تقديم الولايات المتحدة والدول الغربية أي ضمانات لروسيا، رغم أن "موسكو أوضحت وشددت قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أن وجود ضمانات غربية بعدم ضم كييف لحلف الناتو سيبقي الأوضاع على حالها ولن يكون هناك أي عمل عسكري، ولكن الغرب رفض وتلقى صفعات متتالية في الميدان، وأصبحت روسيا تسيطر على مناطق واسعة".وانطلق الباحث يسري في إثبات عداء الغرب ورغبته بالتصعيد ضد روسيا، من "خلال ما حصل في قمة مجموعة السبع التي تزعمتها الولايات المتحدة وصادرت الأصول الروسية، وهذا أمر بالغ الأهمية ولا ينذر بالخير للمرحلة المقبلة".
https://sarabic.ae/20240614/خبير-مبادرة-الرئيس-بوتين-تحرج-الغرب-هل-تخرج-أوروبا-عن-التبعية-الأمريكية؟-1089875989.html
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روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث في الشأن الدولي: الغرب تلقى صفعات متتالية من روسيا ومن المستبعد أن يقدم أي ضمانات لها

19:16 GMT 14.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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حصري
أكد الباحث في الشأن الدولي، يسري عبيد، أن "مسألة تهدئة الجبهة على أوكرانيا وإيقاف التصعيد ضد روسيا مرتبط بشكل أساسي بالإدارة الأمريكية ونتائج الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر".
وأوضح الباحث يسري في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه نزعة عدوانية تجاه روسيا ولا ينوي تخفيف الضغط، وإذا بقي رئيسا بعد الانتخابات فإن الأزمة ستزاداد تعقيدا، في حين إن نجح الرئيس السابق دونالد ترامب وأصبح رئيسا، فذلك يعني البدء بشكل فعلي بإنهاء الأزمة إذ قال سابقا أنه سينهي ما يحدث خلال يوم واحد، وسيجعل الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي يجلس على طاولة المفاوضات ويوقع اتفاقية سلام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: مبادرة الرئيس بوتين تحرج الغرب.. هل تخرج أوروبا عن التبعية الأمريكية؟
18:40 GMT
واستبعد الباحث يسري تقديم الولايات المتحدة والدول الغربية أي ضمانات لروسيا، رغم أن "موسكو أوضحت وشددت قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أن وجود ضمانات غربية بعدم ضم كييف لحلف الناتو سيبقي الأوضاع على حالها ولن يكون هناك أي عمل عسكري، ولكن الغرب رفض وتلقى صفعات متتالية في الميدان، وأصبحت روسيا تسيطر على مناطق واسعة".
وأوضح عبيد، أن "الغرب حاول جاهدا جعل أوكرانيا الخاصرة الرخوة لروسيا، وأيضا سعى لضم دول جديدة لحلف الناتو كدول البلطيق ونشر أنظمة صواريخ متطورة لتطويق روسيا، وهذا الأمر جعل الموقف أكثر تعقيدا، وجعل روسيا تدافع عن نفسها بشكل أقوى".
وانطلق الباحث يسري في إثبات عداء الغرب ورغبته بالتصعيد ضد روسيا، من "خلال ما حصل في قمة مجموعة السبع التي تزعمتها الولايات المتحدة وصادرت الأصول الروسية، وهذا أمر بالغ الأهمية ولا ينذر بالخير للمرحلة المقبلة".
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