https://sarabic.ae/20240614/باحث-في-الشأن-الدولي-الغرب-تلقى-صفعات-متتالية-من-روسيا-ومن-المستبعد-أن-يقدم-أي-ضمانات-لها-1089876325.html

باحث في الشأن الدولي: الغرب تلقى صفعات متتالية من روسيا ومن المستبعد أن يقدم أي ضمانات لها

باحث في الشأن الدولي: الغرب تلقى صفعات متتالية من روسيا ومن المستبعد أن يقدم أي ضمانات لها

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الدولي، يسري عبيد، أن "مسألة تهدئة الجبهة على أوكرانيا وإيقاف التصعيد ضد روسيا مرتبط بشكل أساسي بالإدارة الأمريكية ونتائج الانتخابات... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T19:16+0000

2024-06-14T19:16+0000

2024-06-14T19:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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تقارير سبوتنيك

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وأوضح الباحث يسري في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه نزعة عدوانية تجاه روسيا ولا ينوي تخفيف الضغط، وإذا بقي رئيسا بعد الانتخابات فإن الأزمة ستزاداد تعقيدا، في حين إن نجح الرئيس السابق دونالد ترامب وأصبح رئيسا، فذلك يعني البدء بشكل فعلي بإنهاء الأزمة إذ قال سابقا أنه سينهي ما يحدث خلال يوم واحد، وسيجعل الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي يجلس على طاولة المفاوضات ويوقع اتفاقية سلام".واستبعد الباحث يسري تقديم الولايات المتحدة والدول الغربية أي ضمانات لروسيا، رغم أن "موسكو أوضحت وشددت قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أن وجود ضمانات غربية بعدم ضم كييف لحلف الناتو سيبقي الأوضاع على حالها ولن يكون هناك أي عمل عسكري، ولكن الغرب رفض وتلقى صفعات متتالية في الميدان، وأصبحت روسيا تسيطر على مناطق واسعة".وانطلق الباحث يسري في إثبات عداء الغرب ورغبته بالتصعيد ضد روسيا، من "خلال ما حصل في قمة مجموعة السبع التي تزعمتها الولايات المتحدة وصادرت الأصول الروسية، وهذا أمر بالغ الأهمية ولا ينذر بالخير للمرحلة المقبلة".

https://sarabic.ae/20240614/خبير-مبادرة-الرئيس-بوتين-تحرج-الغرب-هل-تخرج-أوروبا-عن-التبعية-الأمريكية؟-1089875989.html

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