https://sarabic.ae/20240614/خبير-مبادرة-الرئيس-بوتين-تحرج-الغرب-هل-تخرج-أوروبا-عن-التبعية-الأمريكية؟-1089875989.html

خبير: مبادرة الرئيس بوتين تحرج الغرب.. هل تخرج أوروبا عن التبعية الأمريكية؟

خبير: مبادرة الرئيس بوتين تحرج الغرب.. هل تخرج أوروبا عن التبعية الأمريكية؟

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الدولي، الدكتور محمد سيف الدين، أن "المبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول إيقاف العمليات العسكرية فورا إذا ما أعلنت كييف... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T18:40+0000

2024-06-14T18:40+0000

2024-06-14T18:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088888021_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_cff94157b56d9e6fdde70742f777d2ec.jpg

الباحث سيف الدين أوضح في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" أن "المبادرة قد تلقى آذانا صاغية في المجتمع الأوكراني قبل أن يتلقفها السياسيون هناك إذ أن المجتمع تعب من الحرب، في ظل الخسائر المتتالية التي يتلاقها الجيش الأوكراني وداعموه"، "مشددا على أن "الدول الأوروبية تعبت أيضا من دعمها لكييف، وهذه المبادرة قد تكون طوق نجاة لها إذا ما أرادت الخروج من الواقع الحالي".وشدد الباحث سيف الدين على أن "خطاب الرئيس بوتين الذي أعقب محاولات الغرب سرقة الأصول الروسية وإعطاءها كدعم لأوكرانيا، كان موجها للدول الغربية لتوعيتها من جراء التبعية العمياء للقرار الأمريكي، وبين أن القرار السياسي الأوروبي الخارجي لم يعد موجودا وإنما مرهونا بما تريده أمريكا".ونوه الباحث سيف الدين بأن "الرئيس بوتين أحرج بهذه المبادرة نظيره الأمريكي جو بايدن الذي يسعى لاستغلال أوكرانيا كورقة انتخابية، وفي الوقت ذاته أعطاه فرصة للخروج من الأزمة، فإن قبل الأمريكي بهذه المبادرة فسيكون قد عاد إلى رشده، في حين إن رفض، فإن ذلك سيحرجه أمام جمهوره الداخلي وأيضا حلفاءه السياسيين في العالم".وشدد الباحث سيف الدين على أن "الرئيس الروسي بنى حديثه الأخير على المسار السابق للعلاقات الدولية بين القوى الكبرى بالتحديد وأيضا على التطورات السياسية والاقتصادية التي حدثت في السنوات الأخيرة وخصوصا في ظل الحروب القائمة".وأوضح أن "دولا كثيرة لم تعد راضية عن النظام الاقتصادي العالمي الحالي إذ أن هناك قوى صاعدة تطالب بتغير النظام والتصرف بندية فيما بينها".

https://sarabic.ae/20240614/الكرملين-المعايير-المزدوجة-أصبحت-سمة-أساسية-لموقف-الغرب-1089875345.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري