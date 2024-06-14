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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
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183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مرايا العلوم
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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من الملعب
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خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
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خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
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عالم سبوتنيك
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240614/خبير-مبادرة-الرئيس-بوتين-تحرج-الغرب-هل-تخرج-أوروبا-عن-التبعية-الأمريكية؟-1089875989.html
خبير: مبادرة الرئيس بوتين تحرج الغرب.. هل تخرج أوروبا عن التبعية الأمريكية؟
خبير: مبادرة الرئيس بوتين تحرج الغرب.. هل تخرج أوروبا عن التبعية الأمريكية؟
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الدولي، الدكتور محمد سيف الدين، أن "المبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول إيقاف العمليات العسكرية فورا إذا ما أعلنت كييف... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T18:40+0000
2024-06-14T18:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
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الباحث سيف الدين أوضح في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" أن "المبادرة قد تلقى آذانا صاغية في المجتمع الأوكراني قبل أن يتلقفها السياسيون هناك إذ أن المجتمع تعب من الحرب، في ظل الخسائر المتتالية التي يتلاقها الجيش الأوكراني وداعموه"، "مشددا على أن "الدول الأوروبية تعبت أيضا من دعمها لكييف، وهذه المبادرة قد تكون طوق نجاة لها إذا ما أرادت الخروج من الواقع الحالي".وشدد الباحث سيف الدين على أن "خطاب الرئيس بوتين الذي أعقب محاولات الغرب سرقة الأصول الروسية وإعطاءها كدعم لأوكرانيا، كان موجها للدول الغربية لتوعيتها من جراء التبعية العمياء للقرار الأمريكي، وبين أن القرار السياسي الأوروبي الخارجي لم يعد موجودا وإنما مرهونا بما تريده أمريكا".ونوه الباحث سيف الدين بأن "الرئيس بوتين أحرج بهذه المبادرة نظيره الأمريكي جو بايدن الذي يسعى لاستغلال أوكرانيا كورقة انتخابية، وفي الوقت ذاته أعطاه فرصة للخروج من الأزمة، فإن قبل الأمريكي بهذه المبادرة فسيكون قد عاد إلى رشده، في حين إن رفض، فإن ذلك سيحرجه أمام جمهوره الداخلي وأيضا حلفاءه السياسيين في العالم".وشدد الباحث سيف الدين على أن "الرئيس الروسي بنى حديثه الأخير على المسار السابق للعلاقات الدولية بين القوى الكبرى بالتحديد وأيضا على التطورات السياسية والاقتصادية التي حدثت في السنوات الأخيرة وخصوصا في ظل الحروب القائمة".وأوضح أن "دولا كثيرة لم تعد راضية عن النظام الاقتصادي العالمي الحالي إذ أن هناك قوى صاعدة تطالب بتغير النظام والتصرف بندية فيما بينها".
https://sarabic.ae/20240614/الكرملين-المعايير-المزدوجة-أصبحت-سمة-أساسية-لموقف-الغرب-1089875345.html
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روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير: مبادرة الرئيس بوتين تحرج الغرب.. هل تخرج أوروبا عن التبعية الأمريكية؟

18:40 GMT 14.06.2024 (تم التحديث: 18:41 GMT 14.06.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكد الباحث في الشأن الدولي، الدكتور محمد سيف الدين، أن "المبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول إيقاف العمليات العسكرية فورا إذا ما أعلنت كييف عدم نيتها الدخول في حلف شمال الأطلسي الناتو، قابلة للتنفيذ وهامة لكل الأطراف وخاصة الدول الأوروبية التي باتت متعبة من دعمها لأوكرانيا".
الباحث سيف الدين أوضح في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" أن "المبادرة قد تلقى آذانا صاغية في المجتمع الأوكراني قبل أن يتلقفها السياسيون هناك إذ أن المجتمع تعب من الحرب، في ظل الخسائر المتتالية التي يتلاقها الجيش الأوكراني وداعموه"، "مشددا على أن "الدول الأوروبية تعبت أيضا من دعمها لكييف، وهذه المبادرة قد تكون طوق نجاة لها إذا ما أرادت الخروج من الواقع الحالي".
وشدد الباحث سيف الدين على أن "خطاب الرئيس بوتين الذي أعقب محاولات الغرب سرقة الأصول الروسية وإعطاءها كدعم لأوكرانيا، كان موجها للدول الغربية لتوعيتها من جراء التبعية العمياء للقرار الأمريكي، وبين أن القرار السياسي الأوروبي الخارجي لم يعد موجودا وإنما مرهونا بما تريده أمريكا".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
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الكرملين: المعايير المزدوجة أصبحت سمة أساسية لموقف الغرب
18:08 GMT

وعن قرار الغرب الاستيلاء على الأصول الروسية ودعم أوكرانيا، أوضح سيف الدين أن "هذه الخطوة معقدة جدا وغير قابلة للتنفيذ، لأنها ستضر بالثقة بين الدول الكبرى ودول العالم أجمع ويمكن لها أن تمنع أي محاولة أوروبية للعودة إلى علاقات طبيعية مع روسيا فإذا فقدت الثقة اليوم، لن تعود غدا".

ونوه الباحث سيف الدين بأن "الرئيس بوتين أحرج بهذه المبادرة نظيره الأمريكي جو بايدن الذي يسعى لاستغلال أوكرانيا كورقة انتخابية، وفي الوقت ذاته أعطاه فرصة للخروج من الأزمة، فإن قبل الأمريكي بهذه المبادرة فسيكون قد عاد إلى رشده، في حين إن رفض، فإن ذلك سيحرجه أمام جمهوره الداخلي وأيضا حلفاءه السياسيين في العالم".
وشدد الباحث سيف الدين على أن "الرئيس الروسي بنى حديثه الأخير على المسار السابق للعلاقات الدولية بين القوى الكبرى بالتحديد وأيضا على التطورات السياسية والاقتصادية التي حدثت في السنوات الأخيرة وخصوصا في ظل الحروب القائمة".
وأوضح أن "دولا كثيرة لم تعد راضية عن النظام الاقتصادي العالمي الحالي إذ أن هناك قوى صاعدة تطالب بتغير النظام والتصرف بندية فيما بينها".
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