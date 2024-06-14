https://sarabic.ae/20240614/خبير-العالم-لا-يسير-وفقا-للسيناريو-الأمريكي-وأوروبا-تستطيع-الخروج-من-العباءة-الأمريكية-إن-أرادت-1089876202.html

خبير: العالم لا يسير وفقا للسيناريو الأمريكي وأوروبا تستطيع الخروج من العباءة الأمريكية إن أرادت

خبير: العالم لا يسير وفقا للسيناريو الأمريكي وأوروبا تستطيع الخروج من العباءة الأمريكية إن أرادت

سبوتنيك عربي

أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور علي شكر، أنه "في ظل الواقع الدولي خاصة بعد الحرب في غزة والمعادلات التي أرسيت في المنطقة إضافة إلى... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T18:50+0000

2024-06-14T18:50+0000

2024-06-14T18:50+0000

روسيا

تقارير سبوتنيك

حصري

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

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وأوضح الدكتور شكر في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المرحلة السابقة أثبتت فشل المخطط الأمريكي الذي تلقى الضربة القاضية بعد نتائج الانتخابات الروسية التي أعطت قاعدة شعبية ضخمة جدا للرئيس بوتين، وتمكن خلالها من التشديد على المعايير التي وضعها في خطاب التنصيب، والتي لا تختلف عن المعايير التي قالها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة"، موضحا أن "كل ذلك تجلى من خلال الصمود أمام أمريكا والناتو، وبات المشهد العالمي يسير بحسب المخطط الروسي وليس الأمريكي".وشدد الدكتور شكر على أن "أوروبا تمتلك كل الإمكانيات التي تجعلها تخرج من العباءة الأمريكية، ولكن لا يوجد نية حقيقية لذلك، رغم وجود مبادرات روسية صينية للعالم تنادي بالتعددية والشراكة الحقيقة الصادقة والمبنية على الثقة، إلا أن القارة العجوز لم تتلقف ذلك"، مضيفا أن "الدور الأوروبي على الساحة العالمية تراجع بشكل خطير، وأفريقيا المثال الحقيقي لذلك، وهذا أمر جعل أوروبا كاملة تستفيق وتبدأ بالنظر إلى ما حصل بغزة وأوكرانيا وانعدام القيم الإنسانية لدى أمريكا، وبالتالي فإن الانفكاك بين أوروبا وأميركا قد يحدث ولكنه يحتاج إلى وقت".

https://sarabic.ae/20240614/محلل-سياسي-أوكراني-زيلينسكي-لا-يقبل-بخطة-بوتين-بسبب-افتقار-الأول-الاستقلال-في-اتخاذ-القرار-1089873810.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم