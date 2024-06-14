https://sarabic.ae/20240614/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-تعيد-بايدن-بعد-أن-تاه-خارج-السرب-فيديو-1089869883.html
رئيسة الوزراء الإيطالية تعيد بايدن بعد أن "تاه خارج السرب"... فيديو
رئيسة الوزراء الإيطالية تعيد بايدن بعد أن "تاه خارج السرب"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المكان المخصص لتصوير قادة قمة مجموعة السبع. 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T14:42+0000
2024-06-14T14:42+0000
2024-06-14T14:42+0000
مجتمع
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وتجول الرئيس الأمريكي جو بايدن، تائها خلال لقطة جمعت قادة قمة مجموعة السبع لتبادر رئيسة وزراء إيطاليا وتعيده إلى المجموعة.واتفقت دول مجموعة السبع مع الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، على تقديم قروض لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار، سيتم سدادها باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة.واتفقت دول مجموعة السبع على هيكل قرض يعتمد على حجم اقتصاداتها، ويجب أن تحظى الخطة بدعم الزعماء في قمة تعقد في إيطاليا هذا الأسبوع، وستقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرون القرض إلى أوكرانيا، وسيتم استخدام عائدات الأصول مع مرور الوقت لاسترداد هذه الأموال.وسيتم هيكلة القروض بشكل مختلف اعتمادًا على الإجراءات الداخلية لكل مشارك، وسيتحمل كل منهم مخاطر القروض المقدمة إذا كانت الأصول المجمدة تحقق أرباحا أقل من المتوقع.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رئيسة الوزراء الإيطالية تعيد بايدن بعد أن "تاه خارج السرب"... فيديو
أعادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المكان المخصص لتصوير قادة قمة مجموعة السبع.
وتجول الرئيس الأمريكي جو بايدن، تائها خلال لقطة جمعت قادة قمة مجموعة السبع لتبادر رئيسة وزراء إيطاليا وتعيده إلى المجموعة.
واتفقت دول مجموعة السبع مع الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، على تقديم قروض لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار، سيتم سدادها باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة.
واتفقت دول مجموعة السبع على هيكل قرض يعتمد على حجم اقتصاداتها، ويجب أن تحظى الخطة بدعم الزعماء في قمة تعقد في إيطاليا هذا الأسبوع، وستقدم الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرون القرض إلى أوكرانيا، وسيتم استخدام عائدات الأصول مع مرور الوقت لاسترداد هذه الأموال.
وسيتم هيكلة القروض بشكل مختلف اعتمادًا على الإجراءات الداخلية لكل مشارك، وسيتحمل كل منهم مخاطر القروض المقدمة إذا كانت الأصول المجمدة تحقق أرباحا أقل من المتوقع.