https://sarabic.ae/20240614/روسيا-من-المستحيل-حل-الصراع-في-أوكرانيا-دون-مشاركتنا-1089846944.html

روسيا: من المستحيل حل الصراع في أوكرانيا دون مشاركتنا

روسيا: من المستحيل حل الصراع في أوكرانيا دون مشاركتنا

سبوتنيك عربي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا دون روسيا هي طريق إلى لا شيء، ولن يكون من الممكن حل... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T08:36+0000

2024-06-14T08:36+0000

2024-06-14T08:36+0000

روسيا

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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الغرب الجماعي "يلوي أذرع" بلدان الجنوب العالمي، ويجبرهم على حضور المؤتمر حول أوكرانيا في بورغنستوك؛ وفي الوقت نفسه، يتم تكليف الدول النامية بلعب دور "الكومبارس"، حيث أنها مدعوة للتوقيع على إنذار نهائي موجه إلى موسكو، تم إعداده مسبقا.وأكد نيبينزيا أن "الغرب الجماعي" يلوي أذرع دول الجنوب العالمي بشكل كبير، لإجبارها على حضور القمة، مشددًا على أن "هذا يعني شيئاً واحداً، وهو أنه، تحت ستار المشاركة في صياغة مبادرات السلام، تدعى البلدان النامية بالفعل إلى لعب دور "الكومبارس".وأضاف نيبينزيا، بالقول: "كل ما هو مطلوب منهم هو التوقيع على إنذار مصاغ مسبقاً، وموجّه لنا، يستند إلى "صيغة زيلينسكي" السيئة السمعة، والتقاط الصور مع أكبر عدد ممكن من الضيوف، من أجل تمرير ذلك على أنه "دعم واسع" من قبل المجتمع الدولي".كما نوه نيبينزيا إلى أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، عرضا وساطتهما.خبير بريطاني يكشف سبب تزايد الرفض الدولي لحضور "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا في سويسراوخلص نيبينزيا إلى القول: "على الرغم من ذلك، فإنهم لا يخططون لمناقشتها في بورغنستوك. الأمر يتعلق بمسألة كيف ينظر الغربيون إلى محاولات "اللاعبين" الآخرين، لتقديم مساهماتهم في المناقشات حول التسوية السلمية".وتستضيف سويسرا "مؤتمرا للسلام" حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوتسيرن، ولن تحضر روسيا المؤتمر.

https://sarabic.ae/20240614/إعلام-يكشف-عن-هستيريا-زيلينسكي-بشأن-مؤتمر-السلام-في-سويسرا-1089844462.html

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