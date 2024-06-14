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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240614/إعلام-يكشف-عن-هستيريا-زيلينسكي-بشأن-مؤتمر-السلام-في-سويسرا-1089844462.html
إعلام يكشف عن هستيريا زيلينسكي بشأن "مؤتمر السلام" في سويسرا
إعلام يكشف عن هستيريا زيلينسكي بشأن "مؤتمر السلام" في سويسرا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يبحث عن المسؤولين المباشرين عن الفشل الذي ضرب قمة السلام المقرر عقدها في... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T07:37+0000
2024-06-14T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "الإيكونوميست" الأمريكية أن الفشل الذي حصل قبل بدء المؤتمر في سويسرا أثار غضب الرئيس زيلينسكي، وهذا المزاج انعكس عليه وبات يثير غضب بعض السياسيين من حوله، الذين ينتقدون بشكل خاص سذاجته الدبلوماسية.ونقلت الصحيفة تصريحات أحد الأعضاء السابقين في الحكومة الأوكرانية، الذي قال إن زيلينسكي عصبي للغاية ويبحث عن كبش فداء للتغطية على الأخطاء".وتستضيف سويسرا "مؤتمرا للسلام" حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوتسيرن، ولن تحضر روسيا المؤتمر.وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا، لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".وصرح السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في بيرن، فلاديمير خوخلوف، لـ"سبوتنيك"، أن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد "مؤتمر للسلام" غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
https://sarabic.ae/20240612/خبير-بريطاني-يكشف-سبب-تزايد-الرفض-الدولي-حضور-مؤتمر-السلام-حول-أوكرانيا-في-سويسرا-1089797839.html
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إعلام يكشف عن هستيريا زيلينسكي بشأن "مؤتمر السلام" في سويسرا

07:37 GMT 14.06.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يبحث عن المسؤولين المباشرين عن الفشل الذي ضرب قمة السلام المقرر عقدها في سويسرا.
وذكرت صحيفة "الإيكونوميست" الأمريكية أن الفشل الذي حصل قبل بدء المؤتمر في سويسرا أثار غضب الرئيس زيلينسكي، وهذا المزاج انعكس عليه وبات يثير غضب بعض السياسيين من حوله، الذين ينتقدون بشكل خاص سذاجته الدبلوماسية.
ونقلت الصحيفة تصريحات أحد الأعضاء السابقين في الحكومة الأوكرانية، الذي قال إن زيلينسكي عصبي للغاية ويبحث عن كبش فداء للتغطية على الأخطاء".

وأوضح مسؤول أوكراني آخر أن مشاكل القمة في سويسرا سببها التطرف السياسي لرئيس نظام كييف، الذي لا تنجح أفكاره الطموحة دائما.

وتستضيف سويسرا "مؤتمرا للسلام" حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوتسيرن، ولن تحضر روسيا المؤتمر.
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير بريطاني يكشف سبب تزايد الرفض الدولي لحضور "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا في سويسرا
12 يونيو, 20:17 GMT
وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا، لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".
وصرح السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في بيرن، فلاديمير خوخلوف، لـ"سبوتنيك"، أن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد "مؤتمر للسلام" غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
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