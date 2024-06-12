https://sarabic.ae/20240612/خبير-بريطاني-يكشف-سبب-تزايد-الرفض-الدولي-حضور-مؤتمر-السلام-حول-أوكرانيا-في-سويسرا-1089797839.html
خبير بريطاني يكشف سبب تزايد الرفض الدولي لحضور "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا في سويسرا
خبير بريطاني يكشف سبب تزايد الرفض الدولي لحضور "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا في سويسرا
سبوتنيك عربي
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن عدد الدول التي رفضت الدعوة لحضور مؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، يتزايد بسبب فقدان الثقة في فلاديمير زيلينسكي، وسط... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T20:17+0000
2024-06-12T20:17+0000
2024-06-12T20:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس على موقع "يوتيوب"، بالقول: "كان هذا المؤتمر فكرة غبية منذ البداية، وكان محكوما عليه بالفشل، ومن المفترض أنه كان نوعا من محاولة لتعزيز موقف زيلينسكي، بعد الهجوم المضاد الفاشل في الصيف الماضي، وقراره بإلغاء الانتخابات الرئاسية".وتستضيف سويسرا "مؤتمرا للسلام" حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوتسيرن، ولن تحضرروسيا المؤتمر.وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا، لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد "مؤتمر للسلام" غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
https://sarabic.ae/20240612/خبير-بريطاني-يكشف-عن-الخطط-الحقيقية-لأوكرانيا-حول-استخدام-مقاتلات-إف-16--1089794295.html
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روسيا
خبير بريطاني يكشف سبب تزايد الرفض الدولي لحضور "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا في سويسرا
20:17 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 20:30 GMT 12.06.2024)
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن عدد الدول التي رفضت الدعوة لحضور مؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، يتزايد بسبب فقدان الثقة في فلاديمير زيلينسكي، وسط أخطاء عديدة ارتكبها النظام الأوكراني.
وأضاف ميركوريس على موقع "يوتيوب"، بالقول: "كان هذا المؤتمر فكرة غبية منذ البداية، وكان محكوما عليه بالفشل، ومن المفترض أنه كان نوعا من محاولة لتعزيز موقف زيلينسكي، بعد الهجوم المضاد الفاشل في الصيف الماضي، وقراره بإلغاء الانتخابات الرئاسية".
وأردف الخبير، قائلا: "عندما يتفاقم الوضع في أوكرانيا، ولا يؤدي موقف زيلينسكي إلا إلى إثارة التساؤلات، فإن المزيد والمزيد من الدول تقرر ضرورة الابتعاد".
وتستضيف سويسرا "مؤتمرا للسلام" حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوتسيرن، ولن تحضرروسيا المؤتمر.
وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري
، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا، لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".
وصرح السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في بيرن، فلاديمير خوخلوف، لـ"سبوتنيك"، أن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد "مؤتمر للسلام" غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".