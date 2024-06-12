https://sarabic.ae/20240612/خبير-بريطاني-يكشف-سبب-تزايد-الرفض-الدولي-حضور-مؤتمر-السلام-حول-أوكرانيا-في-سويسرا-1089797839.html

خبير بريطاني يكشف سبب تزايد الرفض الدولي لحضور "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا في سويسرا

خبير بريطاني يكشف سبب تزايد الرفض الدولي لحضور "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا في سويسرا

سبوتنيك عربي

صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن عدد الدول التي رفضت الدعوة لحضور مؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، يتزايد بسبب فقدان الثقة في فلاديمير زيلينسكي، وسط... 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T20:17+0000

2024-06-12T20:17+0000

2024-06-12T20:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ميركوريس على موقع "يوتيوب"، بالقول: "كان هذا المؤتمر فكرة غبية منذ البداية، وكان محكوما عليه بالفشل، ومن المفترض أنه كان نوعا من محاولة لتعزيز موقف زيلينسكي، بعد الهجوم المضاد الفاشل في الصيف الماضي، وقراره بإلغاء الانتخابات الرئاسية".وتستضيف سويسرا "مؤتمرا للسلام" حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوتسيرن، ولن تحضرروسيا المؤتمر.وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا، لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد "مؤتمر للسلام" غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".

https://sarabic.ae/20240612/خبير-بريطاني-يكشف-عن-الخطط-الحقيقية-لأوكرانيا-حول-استخدام-مقاتلات-إف-16--1089794295.html

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