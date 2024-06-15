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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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المقهى الثقافي
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الممثل بين الفن والسياسة
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خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
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30 د
عالم سبوتنيك
توغل إسرائيلي جديد في رفح، واشنطن تندد بقرار اقتطاع أموال الفلسطينيين
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غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240615/أردوغان-هاكان-بحث-مع-بوتين-مسألة-انتخابات-الأكراد-في-شمال-سوريا-1089891696.html
أردوغان: هاكان بحث مع بوتين مسألة "انتخابات" الأكراد في شمال سوريا
أردوغان: هاكان بحث مع بوتين مسألة "انتخابات" الأكراد في شمال سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ناقش خلال زيارته لموسكو مع الرئيس بوتين، الوضع في المناطق التي تسيطر... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T13:04+0000
2024-06-15T13:23+0000
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وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين: "زار وزير خارجيتنا هاكان فيدان موسكو وناقش هذا الموضوع بالتفصيل مع السيد بوتين، كما عقد اجتماعًا مع وزير الخارجية الروسي لافروف".وأشار إلى أن أنقرة أظهرت أنها قادرة على تعطيل مثل هذه الخطط.وتابع أردوغان: "بمشيئة الله، لن تتاح لحزب العمال الكردستاني والإرهابيين الآخرين الفرصة للعمل بحرية في سوريا، وإذا أتيحت لهم هذه الفرصة، فسنقوم بتعبئة الوحدات ذات الصلة بشكل صحيح".وكانت الإدارة الذاتية الكردية قد خططت لإجراء انتخابات بلدية في 11 يونيو/ حزيران، بما في ذلك المحافظات التي تسيطر عليها في الرقة ودير الزور، لكن الانتخابات تم تأجيلها في نهاية المطاف.وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984، ثم استؤنف عام 2015، حيث توجد قواعد الحزب في شمال العراق، فيما تقوم أنقرة بعمليات جوية وبرية ضدها، وأصبح وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرقي الموصل نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، وهو ما يبرر انتشارها بأنه ضروري لمحاربة حزب العمال الكردستاني.
https://sarabic.ae/20240615/أردوغان-يأمل-ألا-تكون-خطة-بايدن-بشأن-غزة-استثمارا-في-الانتخابات-1089890946.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

أردوغان: هاكان بحث مع بوتين مسألة "انتخابات" الأكراد في شمال سوريا

13:04 GMT 15.06.2024 (تم التحديث: 13:23 GMT 15.06.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالتقى الرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
التقى الرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ناقش خلال زيارته لموسكو مع الرئيس بوتين، الوضع في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الكردية في سوريا و"الانتخابات" التي يخططون لها.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين: "زار وزير خارجيتنا هاكان فيدان موسكو وناقش هذا الموضوع بالتفصيل مع السيد بوتين، كما عقد اجتماعًا مع وزير الخارجية الروسي لافروف".

وأضاف: "أولا وقبل كل شيء، ليست هناك انتخابات، هناك ألاعيب لإضفاء الشرعية على جماعة إرهابية وإنشاء دولة إرهابية".

وأشار إلى أن أنقرة أظهرت أنها قادرة على تعطيل مثل هذه الخطط.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
أردوغان يأمل ألا تكون خطة بايدن بشأن غزة "استثمارا" في الانتخابات
12:25 GMT
وتابع أردوغان: "بمشيئة الله، لن تتاح لحزب العمال الكردستاني والإرهابيين الآخرين الفرصة للعمل بحرية في سوريا، وإذا أتيحت لهم هذه الفرصة، فسنقوم بتعبئة الوحدات ذات الصلة بشكل صحيح".

وأوضح أردوغان أن أنقرة واثقة من أن دمشق الرسمية لن تسمح للجماعات الكردية بإجراء "انتخابات" بحرية في المناطق التي تسيطر عليها.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية قد خططت لإجراء انتخابات بلدية في 11 يونيو/ حزيران، بما في ذلك المحافظات التي تسيطر عليها في الرقة ودير الزور، لكن الانتخابات تم تأجيلها في نهاية المطاف.
وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984، ثم استؤنف عام 2015، حيث توجد قواعد الحزب في شمال العراق، فيما تقوم أنقرة بعمليات جوية وبرية ضدها، وأصبح وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرقي الموصل نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، وهو ما يبرر انتشارها بأنه ضروري لمحاربة حزب العمال الكردستاني.
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