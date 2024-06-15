https://sarabic.ae/20240615/إعلام-بايدن-في-قمة-مجموعة-السبع-في-إيطاليا-كان-في-أسوأ-حالاته-1089883092.html

إعلام: بايدن في قمة مجموعة السبع في إيطاليا كان في أسوأ حالاته

إعلام: بايدن في قمة مجموعة السبع في إيطاليا كان في أسوأ حالاته

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في "أسوأ" حالاته خلال قمة مجموعة السبع، ما أثار قلق الحلفاء. 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T08:00+0000

2024-06-15T08:00+0000

2024-06-15T08:00+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت الصحيفة: "الرئيس البالغ من العمر 81 عاما كان يفقد التركيز خلال اجتماع لزعماء العالم في بوليا بإيطاليا، وفقا لمصادر دبلوماسية مطلعة".وأشار محاور آخر إلى أن بايدن أظهر في بعض الأحيان صفاءً ذهنيًا خلال الاجتماعات، ولكن في أوقات أخرى بدا وكأنه "يفقد التركيز".وفقا للصحيفة فإن "آخرين من عدة وفود وصفوا سلوك بايدن بأنه" محرج".كما أشار المنشور إلى "لقطات محرجة" من أداء المظليين في القمة، حيث ابتعد بايدن عن مجموعة القادة وبدأ في التحدث مع أحد المشاركين في العرض، ولهذا السبب وقف بقية ممثلي مجموعة السبع "وعلى وجوههم تعبير الحيرة"، وكان على وزيرة الوزراء الإيطالي جورجيو ميلوني أن تذهب إلى رئيس الولايات المتحدة وإعادته إلى الآخرين.

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