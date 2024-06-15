https://sarabic.ae/20240615/خبير-مؤتمر-أوكرانيا-يبدو-وكأنه-محاولة-للانتقام-من-الفاشية--1089890288.html

خبير: مؤتمر أوكرانيا يبدو وكأنه محاولة للانتقام من الفاشية

خبير: مؤتمر أوكرانيا يبدو وكأنه محاولة للانتقام من الفاشية

سبوتنيك عربي

صرح ديميتريس فيلانيس، المستشار السابق لرئيس الوزراء اليوناني لشؤون العلاقات مع روسيا وأوروبا الشرقية في 2015-2019، أن المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا يشبه... 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T11:11+0000

2024-06-15T11:11+0000

2024-06-15T11:11+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg

وقال فيلانيس لوكالة "سبوتنيك": "ما الذي يمكن أن نتوقعه من هذا المؤتمر عندما يضم دول وزعماء دول يدمرون اليوم مقابر الجنود السوفييت الذين سقطوا من أجل تحريرهم، ومن أجل تحرير شعوبهم من الفاشية؟ من هذا يمكننا أن نستنتج أنهم يسعون للانتقام من روسيا بعد نتائج الحرب العالمية الثانية. هذا هو سبب تنظيمهم للمؤتمر، هذا هو الانطباع الذي نخرج به". وأوضح أن "موضوعه الرئيسي كان هو العالم المتعدد الأقطاب والمراكز الجديدة للتنمية الاقتصادية. وهذا هو الرد على هذا المؤتمر، حيث يجتمع كل أتباعه تحت هيمنة قطب واحد. وهناك إشارة أخرى قادمة من روسيا، وهي أن العالم يتحول إلى عالم متعدد الأقطاب"، مشيرًا إلى أن هناك الآلاف من المشاركين في المنتدى. بوتين: الحديث عن رغبة روسيا في مهاجمة أوروبا هراء لتبرير سباق التسلح... فيديووأشار الخبير إلى أنه عشية المؤتمر، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طي صفحة مأساوية من التاريخ واستعادة العلاقات مع أوكرانيا وأوروبا تدريجيًا، لأن موسكو تدرك مسؤوليتها عن الاستقرار في العالم.وتابع: "تؤكد روسيا من جديد استعدادها لإجراء حوار مع جميع البلدان. وهذا ما ينبغي أن يكون الموضوع الرئيسي للتفكير واعتماد قرار سلام في المؤتمر في سويسرا".وزير ليبي لـ"سبوتنيك": علاقاتنا "التاريخية" مع روسيا لن تتأثر بعقوبات واشنطن

https://sarabic.ae/20240613/1089830206.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا