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خبير: مؤتمر أوكرانيا يبدو وكأنه محاولة للانتقام من الفاشية
خبير: مؤتمر أوكرانيا يبدو وكأنه محاولة للانتقام من الفاشية
سبوتنيك عربي
صرح ديميتريس فيلانيس، المستشار السابق لرئيس الوزراء اليوناني لشؤون العلاقات مع روسيا وأوروبا الشرقية في 2015-2019، أن المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا يشبه... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T11:11+0000
2024-06-15T11:11+0000
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وقال فيلانيس لوكالة "سبوتنيك": "ما الذي يمكن أن نتوقعه من هذا المؤتمر عندما يضم دول وزعماء دول يدمرون اليوم مقابر الجنود السوفييت الذين سقطوا من أجل تحريرهم، ومن أجل تحرير شعوبهم من الفاشية؟ من هذا يمكننا أن نستنتج أنهم يسعون للانتقام من روسيا بعد نتائج الحرب العالمية الثانية. هذا هو سبب تنظيمهم للمؤتمر، هذا هو الانطباع الذي نخرج به". وأوضح أن "موضوعه الرئيسي كان هو العالم المتعدد الأقطاب والمراكز الجديدة للتنمية الاقتصادية. وهذا هو الرد على هذا المؤتمر، حيث يجتمع كل أتباعه تحت هيمنة قطب واحد. وهناك إشارة أخرى قادمة من روسيا، وهي أن العالم يتحول إلى عالم متعدد الأقطاب"، مشيرًا إلى أن هناك الآلاف من المشاركين في المنتدى. بوتين: الحديث عن رغبة روسيا في مهاجمة أوروبا هراء لتبرير سباق التسلح... فيديووأشار الخبير إلى أنه عشية المؤتمر، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طي صفحة مأساوية من التاريخ واستعادة العلاقات مع أوكرانيا وأوروبا تدريجيًا، لأن موسكو تدرك مسؤوليتها عن الاستقرار في العالم.وتابع: "تؤكد روسيا من جديد استعدادها لإجراء حوار مع جميع البلدان. وهذا ما ينبغي أن يكون الموضوع الرئيسي للتفكير واعتماد قرار سلام في المؤتمر في سويسرا".وزير ليبي لـ"سبوتنيك": علاقاتنا "التاريخية" مع روسيا لن تتأثر بعقوبات واشنطن
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

خبير: مؤتمر أوكرانيا يبدو وكأنه محاولة للانتقام من الفاشية

11:11 GMT 15.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح ديميتريس فيلانيس، المستشار السابق لرئيس الوزراء اليوناني لشؤون العلاقات مع روسيا وأوروبا الشرقية في 2015-2019، أن المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا يشبه محاولة الانتقام من الفاشية بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية، فهو يشمل أولئك الذين يدمرون مقابر الجنود السوفييت - محرري شعوب أوروبا من الفاشية.
وقال فيلانيس لوكالة "سبوتنيك": "ما الذي يمكن أن نتوقعه من هذا المؤتمر عندما يضم دول وزعماء دول يدمرون اليوم مقابر الجنود السوفييت الذين سقطوا من أجل تحريرهم، ومن أجل تحرير شعوبهم من الفاشية؟ من هذا يمكننا أن نستنتج أنهم يسعون للانتقام من روسيا بعد نتائج الحرب العالمية الثانية. هذا هو سبب تنظيمهم للمؤتمر، هذا هو الانطباع الذي نخرج به".

ويعتقد فيلانيس أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الأخير كان بمثابة استجابة لهذا المؤتمر.

وأوضح أن "موضوعه الرئيسي كان هو العالم المتعدد الأقطاب والمراكز الجديدة للتنمية الاقتصادية. وهذا هو الرد على هذا المؤتمر، حيث يجتمع كل أتباعه تحت هيمنة قطب واحد. وهناك إشارة أخرى قادمة من روسيا، وهي أن العالم يتحول إلى عالم متعدد الأقطاب"، مشيرًا إلى أن هناك الآلاف من المشاركين في المنتدى.
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وأشار الخبير إلى أنه عشية المؤتمر، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طي صفحة مأساوية من التاريخ واستعادة العلاقات مع أوكرانيا وأوروبا تدريجيًا، لأن موسكو تدرك مسؤوليتها عن الاستقرار في العالم.
وتابع: "تؤكد روسيا من جديد استعدادها لإجراء حوار مع جميع البلدان. وهذا ما ينبغي أن يكون الموضوع الرئيسي للتفكير واعتماد قرار سلام في المؤتمر في سويسرا".
وزير ليبي لـ"سبوتنيك": علاقاتنا "التاريخية" مع روسيا لن تتأثر بعقوبات واشنطن
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